Eftir rúman áratug í næstefstu deild munu Þórsarar spila í Bestu deild karla í fótbolta á næstu leiktíð. Þeir tryggðu sér sæti þar með sigri gegn Þrótti á troðfullum AVIS-vellinum í Laugardal í dag. Selfoss féll hins vegar í 2. deild með Fjölni.
Það var mikil stemning í Laugardalnum og margt um manninn enda voru Þór og Þróttur bæði í þeirri stöðu að geta með sigri lokið langri bið eftir sæti í efstu deild.
Þórsarar unnu 2-1 sigur og spila því í efstu deild næsta sumar, eftir að hafa síðast verið þar árið 2014.
Sigfús Fannar Gunnarsson kom Þór yfir í fyrri hálfleiknum en engum var þó rótt því jafntefli í leiknum hefði þýtt að Njarðvík hefði skotist upp í efsta sætið, með sigri gegn Grindavík.
En Þórsarar gátu farið að syngja og tralla þegar Ingimar Arnar Kristjánsson bætti við seinna marki þeirra, tuttugu mínútum fyrir leikslok. Þróttarar reyndu hvað þeir gátu að minnka muninn en tókst það ekki fyrr en seint í uppbótartíma, þegar Viktor Andri Hafþórsson skoraði. Þeir þurfa nú að sætta sig við að fara í umspil um seinna lausa sætið í Bestu deildinni.
Liðin í 2.-5. sæti fara í umspilið og nú er ljóst að þar mætast annars vegar Njarðvík og Keflavík, og hins vegar Þróttur og HK.
Njarðvík endaði í 2. sæti með öruggum sigri gegn Grindavík, 3-0, Þróttur endar í 3. sæti og HK í 4. sæti eftir 4-0 útisigur gegn Völsungi á Húsavík.
Keflvíkingar stálu svo 5. sætinu af ÍR með 4-1 sigri á Selfyssingum sem þar með féllu niður í 2. deild.
ÍR dugði stig gegn Fylki til að komast í umspilið en Árbæingar unnu 2-1 og tryggðu sér áframhaldandi veru í Lengjudeildinni.
Leiknismenn héldu sér einnig uppi, með 2-1 sigri á föllnum Fjölnismönnum.