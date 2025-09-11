Innlent

E.Coli stað­fest í neyslu­vatninu á Stöðvar­firði

Atli Ísleifsson skrifar
Frá Stöðvarfirði.
Frá Stöðvarfirði. Vísir/Vilhelm

Niðurstöður Heilbrigðiseftirlits Austurlands staðfesta að kólí og E.coli hafi greinst í neysluvatninu á Stöðvarfirði. Nauðsynlegt er að sjóða allt vatn til neyslu.

Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Fjarðabyggðar, en sýni af neysluvatni á Stöðvarfirði voru tekin í kjölfar mikilla rigninga undanfarið. 

Fram kemur að óhætt sé að nota vatnið til annarra þarfa svo sem til baða þar sem fjöldi gerlanna hafi verið innan þeirra marka sem miðað sé við að megi vera í baðvatni í náttúrunni.

„Í samráði við Heilbrigðiseftirlit Austurlands hefur verið ákveðið að bíða með frekari sýnatökur þar til eftir helgi þar sem enn er von á mikilli rigningu. Búast má því við að mengun í neysluvatni á Stöðvarfirði verði viðvarandi næstu dag. Íbúar verða upplýstir um þróun mála eftir því sem fram vindur,“ segir í tilkynningunni. 

Leiðbeiningar um suðu á vatni: Suða neysluvatns leiðbeiningar.

