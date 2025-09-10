Flugu inn á HM þrátt fyrir átta markalaus jafntefli Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 10. september 2025 22:45 Piero Hincapié fagnar eftir að Enner Valencia skoraði sigurmark Ekvador gegn Argentínu í Suður-Ameríkuriðlinum í undankeppni HM 2026. getty/Franklin Jacome Þrátt fyrir að skora aðeins fjórtán mörk í átján leikjum og þrjú stig hafi verið dregin af liðinu flaug Ekvador örugglega inn á HM 2026. Ekvador tryggði sér 2. sætið í Suður-Ameríkuriðlinum með því að vinna heimsmeistara Argentínu, 1-0, í gær. Gamla brýnið Enner Valencia skoraði sigurmarkið úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Ekvador skoraði einungis fjórtán mörk í leikjunum átján í Suður-Ameríkuriðlinum en samt sem áður var Argentína eina liðið sem náði í fleiri stig. Ekvadorska vörnin var gríðarlega öflug í undankeppninni og liðið hélt þrettán sinnum hreinu í leikjunum átján. Ekvador fékk aldrei meira en eitt mark á sig í leik. Einu tveir leikirnir sem Ekvador tapaði voru gegn Argentínu og Brasilíu á útivelli. Ekvador vann átta leiki og gerði átta jafntefli, öll markalaus. Ekvadorar fengu 29 stig en þrjú stig voru dregin af þeim fyrir að falsa fæðingarvottorð Byrons Castillo í síðustu undankeppni. Ekvador hefur haldið hreinu í síðustu fimm leikjum sínum og aðeins fengið á sig eitt mark í síðustu ellefu leikjum. Argentína, Ekvador, Kólumbía, Úrúgvæ, Brasilía og Paragvæ eru komin á HM á næsta ári en Bólivía fer í umspil. Ekvador hefur fjórum sinnum áður komist á HM, öll skiptin á þessari öld. Liðið komst í sextán liða úrslit á HM 2006 en féll úr leik í riðlakeppninni á HM 2002, 2014 og 2022. HM 2026 í fótbolta Ekvador Mest lesið „Þú veist að það er bara einn Siggi Hall“ Íslenski boltinn Coote ákærður fyrir að framleiða barnaníðsefni Enski boltinn Man. Utd er ekki eins lélegt og flestir halda Enski boltinn Einn þekktasti handknattleiksdómari heims látinn Sport Onana stóð sem steinn og ýtti áhorfanda Fótbolti Ómar Ingi fór áfram hamförum Handbolti Gamla merkið verður áfram á landsliðsbúningunum Handbolti Bólivía vann Brasilíu og fer í umspil álfanna Fótbolti Pirraður Heimir: „Er þetta spurning?“ Fótbolti „Vissi ekki að ég væri sá fyrsti“ Fótbolti Fleiri fréttir Ofurtölvan telur Liverpool líklegast til að vinna Meistaradeildina „Gagnrýnið mig en ekki liðið“ „Þurftum að spila á móti dómurum, lögreglu og boltastrákum líka“ Coote ákærður fyrir að framleiða barnaníðsefni Stærsta lið Úkraínu samdi við aðdáanda Pútin Man. Utd er ekki eins lélegt og flestir halda „Þú veist að það er bara einn Siggi Hall“ Onana stóð sem steinn og ýtti áhorfanda „Vissi ekki að ég væri sá fyrsti“ Köstuðu kúk og hentu handsprengjum: „Allt sem suður-amerískur fótbolti á að standa fyrir“ Bólivía vann Brasilíu og fer í umspil álfanna Myndasyrpa: Borg ástarinnar stóð ekki undir nafni Breiðablik hafnaði tilboði í Ágúst Orra Pirraður Heimir: „Er þetta spurning?“ Haaland skoraði fimm í tíu marka sigri Noregs „Frammistaða sem við getum svo sannarlega byggt ofan á“ Arnar eftir tapið súra í París: „Hef þroskast svo mikið” Einkunnir Íslands: Andri Lucas bestur í grátlegu tapi í París „Þetta mark átti klárlega að fá að standa“ Fyrirliðinn um markið sem var dæmt af: „Finnst þetta galið“ Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Endurkoman gegn Víkingum ekki nóg og Bröndby skiptir um þjálfara Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Aserar náðu í mikilvægt stig gegn Úkraínu Lærisveinar Heimis fara illa af stað Byrjunarlið Íslands: Daníel byrjar og fimm manna vörn Svíar nötrandi og HM í hættu en starf þjálfarans ekki Arna semur við Vålerenga Í beinni: Armenía - Írland | Lærisveinar Heimis þurfa sigur Sjá meira