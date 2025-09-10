Ellefu sóttu um starf ritstjóra Kveiks en fráfarandi ritstjóri sagði starfi sínu lausu í ágúst. Á meðal umsækjenda eru blaðamenn RÚV og kvikmyndaleikstjóri.
Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði starfi sínu lausu sem ritstjóri fréttaskýringaþáttarins Kveiks á RÚV í ágústmánuði. Hann sinnti starfinu í átta ár en á þeim tíma voru sendir út alls 121 þáttur. Hann lýsti starfinu sem mest spennandi en líka eitt erfiðasta starf í fjölmiðlum.
Alls voru ellefu sem sóttu um, samkvæmt Ingólfi, mest spennandi starf í fjölmiðlum. Hins vegar voru þrír sem drógu umsóknina til baka eftir að óskað var um nafnbirtingu samkvæmt RÚV.
Eftirfarandi sóttu um ritstjórnarstöðuna:
Arman Ahmadizad
Cristian Fernandez Vivanco
Elvar Gunnarsson
Freyr Hákonarson
Ingi Freyr Vilhjálmsson
Ragnhildur Þrastardóttir
Serhiii Ostrovskyi
Tryggvi Aðalbjörnsson
