Skil nálgast nú landið úr suðaustri og fara þau vestur yfir landið í dag. Þeim fylgir austan- og norðaustanátt, víða fimm til þrettán metrar á sekúndu með rigningu, en hægari vindur og úrkomulítið vestantil á landinu fram eftir degi.
Á vef Veðurstofunnar segir að síðdegis, þegar skilin gangi inn yfir vesturhluta landsins, dragi jafnframt úr vætu á Norður- og Austurlandi.
Hiti verður á bilinu sjö til fjórtán stig.
„Austlæg átt á morgun, 5-15 m/s og dálítil væta með köflum, hvassast allra syðst. Seinnipartinn snýst í hægari norðaustanátt og það bætir í úrkomu um landið norðaustanvert. Milt í veðri.
Á föstudag snýst svo í norðlæga átt og það kólnar með súld eða rigningu um landið norðanvert,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Austan og norðaustan 5-15 m/s og dálítil væta með köflum, hvassast syðst. Fer að rigna austanlands síðdegis og á Norðurlandi um kvöldið. Hiti 8 til 16 stig, mildast suðvestantil.
Á föstudag: Norðaustan 8-15 og rigning eða súld með köflum, en úrkomulítið um landið suðvestanvert. Hiti 7 til 16 stig, mildast á Suðurlandi.
Á laugardag: Norðaustlæg eða breytileg átt 5-15, hvassast á Vestfjörðum. Rigning með köflum, en úrkomulítið á Vesturlandi eftir hádegi. Hiti 7 til 15 stig, svalast norðvestantil.
Á sunnudag: Austan- og norðaustanátt og dálítil væta, en lengst af þurrt og bjart á Norður- og Norðvesturlandi. Hiti 8 til 15 stig.
Á mánudag: Norðaustan- og norðanátt og kólnar með dálítilli rigningu, en þurrt og milt á Suður- og Vesturlandi.
Á þriðjudag: Norðlæg eða breytileg átt og stöku skúrir. Kólnar í veðri.