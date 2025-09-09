„Frammistaða sem við getum svo sannarlega byggt ofan á“ Hjörvar Ólafsson skrifar 9. september 2025 21:53 Elías Rafn hér nýbúinn að verja meistaralega. Vísir/EPA Elías Rafn Ólafsson varði oft og tíðum meistaralega þegar Ísland laut í lægra haldi fyrir Frakklandi í rimmu liðanna í undankeppni HM 2026 í fótbolta karla í París í kvöld. „Við spilum frábæran leik og erum óheppnir að taka ekki eitt stig með okkur heim. Á móti kemur að við göngum stoltir frá þessum glugga. Frammistaðan var góð og við náðum markmiðinu okkar sem var að vera með þrjú stig eftir þessa tvo leiki og gefa Frökkunum leik sem við gerðum svo sannarlega,“ sagði Elías Rafn að leik loknum. „Við erum á leiðinni inn í mikilvæga leiki í október og þar þurfum við einfaldlega að fylla völlinn og ná í þau stig sem við þurfum á að halda þar. Við getum klárlega byggt á spilamennskunni í síðustu tveimur leikum þegar þangað kemur,“ sagði markvörðurinn öflugi. Elías Rafn hélt íslenska liðinu á floti á köflum í leiknum og var skiljanlega ánægður spurður út í sinn leik: „Ég er bara sáttur við hvernig ég spilaði að þessu sinni en hefði verið enn glaðari ef það hefði skilað stigum á töfluna. Ég hefði viljað sjá jöfnunarmarkið standa en svona er bara fótboltinn og ekkert við því að gera,“ sagði hann um spilamennsku sína. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Fótbolti Mest lesið Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Fótbolti Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Fótbolti Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Fótbolti Blaðamenn fleiri en Íslendingar Fótbolti Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Fótbolti Lærisveinar Heimis fara illa af stað Fótbolti Leiðin á HM: Menn ósammála og Gummi Ben brenndi sig Fótbolti Nuno rekinn frá Forest Enski boltinn Reif gjallarhornið úr höndum stuðningsmanns eftir fúkyrðaflaum Handbolti Albert tognaði á ökkla en gæti spilað næsta laugardag Fótbolti Fleiri fréttir „Frammistaða sem við getum svo sannarlega byggt ofan á“ Arnar eftir tapið súra í París: „Hef þroskast svo mikið” Einkunnir Íslands: Andri Lucas bestur í grátlegu tapi í París „Þetta mark átti klárlega að fá að standa“ Fyrirliðinn um markið sem var dæmt af: „Finnst þetta galið“ Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Endurkoman gegn Víkingum ekki nóg og Bröndby skiptir um þjálfara Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Aserar náðu í mikilvægt stig gegn Úkraínu Lærisveinar Heimis fara illa af stað Byrjunarlið Íslands: Daníel byrjar og fimm manna vörn Svíar nötrandi og HM í hættu en starf þjálfarans ekki Arna semur við Vålerenga Í beinni: Armenía - Írland | Lærisveinar Heimis þurfa sigur Leiðin á HM: Menn ósammála og Gummi Ben brenndi sig „Allir mjög spenntir að fara spila á móti þessum gæjum“ Neitar að eldast og nálgast 200 landsleiki Ange tekinn við Forest: „Hefur sýnt og sannað að hann geti unnið titla“ Ég á þetta mark Albert tognaði á ökkla en gæti spilað næsta laugardag Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Serbar grátbiðja stuðningsmenn að haga sér „Stefnum á stig“ Blaðamenn fleiri en Íslendingar María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi „Við getum ekkert verið litlir“ Postecoglou að taka við Forest „Saga sem verður sögð síðar“ Landsliðsþjálfari Frakka brýnir fyrir sínum leikmönnum að vanmeta ekki strákana okkar Sjá meira