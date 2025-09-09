Einkunnir Íslands: Andri Lucas bestur í grátlegu tapi í París Íþróttadeild Vísis skrifar 9. september 2025 21:35 Kann vel við sig í París. Franco Arland/Getty Images Íslenska landsliðið átti svekkjandi kvöld í París, höfuðborg Frakklands, þegar liðið tapaði 2-1 gegn heimamönnum í undankeppni heimsmeistaramótsins í kvöld. Ísland hefði átt að jafna leikinn í lok leiks en myndbandsdómgæslan tók mark af Íslandi. Elías Rafn Ólafsson átti frábæran leik í markinu og hefur hirt stöðu aðalmarkvarðar með sinni frammistöðu í þessum glugga. Besti maður vallarins var hins vegar á hinum endanum, Andri Lucas Guðjohnsen. Á öðrum degi hefði hann skorað tvö mörk og tryggt Íslandi stig í París. Hér fyrir neðan má sjá einkunnir Vísis. Elías Rafn Ólafsson, markvörður [9] Varði oft á tíðum frábærlega í leiknum og kom vel út í teiginn þegar þess þurfti. Gat ekki komið í veg fyrir mörkin. Virtist líða vel á stóra sviðinu og átti stórkostlegan leik. Guðlaugur Victor Pálsson, miðvörður [5] Sat eftir og gerði Kylian Mbappé réttstæðan í öðru marki Frakklands. Hafði átt ágætis leik fram að því en líkt og aðrir varnarmenn Íslands átti hann í vandræðum með gríðarlegan hraða franska liðsins. Lenti ítrekað í vandræðum í seinni hálfleik þegar hann þurfti að stíga framar og eftir varð pláss fyrir aftan hann. Sverrir Ingi Ingason, miðvörður [7] Stýrði varnarlínunni af röggsemi. Kann vel við sig í svona leikjum. Kominn alltof hátt þegar Mbappé komst inn fyrir í öðru marki Frakka. Heilt yfir virkilega góður í dag. Daníel Leó Grétarsson, miðvörður - tekinn af velli á 82. mín. [8] Kunni vel við sig í þriggja manna vörn og var rétt staðsettur þegar þess þurfti. Virðist líða betur með hverjum leiknum sem hann spilar. Var tekinn af velli eftir að verða fyrir smávægis hnjaski. Án efa einn hans besti landsleikur engu að síður. Mikael Anderson, hægri vængbakvörður - tekinn af velli á 64. mín. [6] Hljóp gríðarlega eins og hann er vanur. Það sást þó bersýnilega að hann er ekki vanur að spila vængbakvörð og þá sást hvað best þegar hann braut einkar klaufalega á Marcus Thuram innan vítateigs í aðdraganda fyrra marks Frakka. Mikael Egill Ellertsson, vinstri vængbakvörður [8] Hélt vel í við Bradley Barcola. Þekkir stöðu vængbakvarðar og leysti hana með sóma. Gjörsamlega þindarlaus í dag og átti nóg eftir á bensíntanknum í lokin þegar aðrir voru þreyttir. Allar aðgerðir framkvæmdar af yfirvegun og gæðum. Átti þrumuskot í blálokin sem hefði á öðrum degi sungið í netinu. Hákon Arnar Haraldsson (fyrirliði), miðjumaður [7] Skagamennirnir á miðjunni hlupu fyrir allan peninginn. Sofnaði á verðinum í vítinu. Klikkaði vart á sendingu en komst lítið í stöðu til að skapa hættuleg færi. Ísak Bergmann Jóhannesson, miðjumaður - tekinn af velli á 69. mín. [6] Átti pressuna sem varð til þess að Michael Olise tapaði boltanum í markinu og var gríðarlega duglegur. Var hins vegar tæpur að gefa Frökkum mörkum með slakri sendingu í uppspili í síðari hálfleik. Fór svo illa með aukaspyrnu á hættulegum stað í byrjun seinni hálfleiks. Missti dampinn eftir góða byrjun, lenti í samstuði um miðbik fyrri hálfleiks og virtist vera í vandræðum eftir það. Daníel Tristan Guðjohnsen, hægri kantmaður - tekinn af velli á 64. mín. [6] Átti nokkur augnablik en var aðallega í því að halda stöðu og hægja á uppspili Frakklands. Skilaði sex af sjö sendingum sínum á samherja og vann helming einvíga sinna, sama hvort um var að ræða á grasinu eða í loftinu. Jón Dagur Þorsteinsson, vinstri kantmaður - tekinn af velli á 69. mín. [7] Barðist og var til vandræða eins og hann er svo oft. Lítið í boltanum í fyrri hálfleik. Gríðarleg yfirferð, varðist alls staðar á vellinum. Fiskaði rauða spjaldið á Tchoucameni en fékk högg á sköflunginn sem varð til þess að hann lauk leik. Andri Lucas Guðjohnsen, framherji [9] Kom Íslandi yfir eftir ótrúleg mistök í frönsku vörninni. Hélt boltanum vel ofarlega á vellinum og kom sér í góðar stöður. Hefði oft mátt reyna að ná skotinu sjálfur frekar en að leita af liðsfélögum. Vann vel aftarlega á vellinum. Skoraði jöfnunarmark undir lok leiks sem var dæmt af. Sýndi styrk sinn og gæði klárlega í kvöld. Varamenn Sævar Atli Magnússon kom inn fyrir Daníel Tristan Guðjohnsen á 64. mín. [5] Lítið í boltanum en lét finna fyrir sér í pressunni. Sást annars lítið. Bjarki Steinn Bjarkason kom inn fyrir Mikael Anderson á 64. mín. [5] Átti fínar fyrirgjafir en náði ekki að setja mark sitt á leikinn. Stefán Teitur Þórðarson kom inn fyrir Ísak Bergmann Jóhannesson á 69. mín. [4] Skelfileg innkoma Skagamannsins. Réð engan veginn við leikinn og reyndi alltof mikið frekar en að spila einfalt. Þórir Jóhann Helgason kom inn fyrir Jón Dag Þorsteinsson á 69. mín. [6] Fín innkoma, gerði fátt rangt en fór lítið fyrir honum. Kristian Hlynson kom inn fyrir Daníel Leó Grétarsson á 81. mín. Spilaði of lítið til að fá einkunn. Fótbolti Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Fótbolti Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Fótbolti Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Fótbolti Blaðamenn fleiri en Íslendingar Fótbolti Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Fótbolti Lærisveinar Heimis fara illa af stað Fótbolti Leiðin á HM: Menn ósammála og Gummi Ben brenndi sig Fótbolti Nuno rekinn frá Forest Enski boltinn Reif gjallarhornið úr höndum stuðningsmanns eftir fúkyrðaflaum Handbolti Albert tognaði á ökkla en gæti spilað næsta laugardag Fótbolti Fleiri fréttir „Frammistaða sem við getum svo sannarlega byggt ofan á“ Arnar eftir tapið súra í París: „Hef þroskast svo mikið” Einkunnir Íslands: Andri Lucas bestur í grátlegu tapi í París „Þetta mark átti klárlega að fá að standa“ Fyrirliðinn um markið sem var dæmt af: „Finnst þetta galið“ Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Endurkoman gegn Víkingum ekki nóg og Bröndby skiptir um þjálfara Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Aserar náðu í mikilvægt stig gegn Úkraínu Lærisveinar Heimis fara illa af stað Byrjunarlið Íslands: Daníel byrjar og fimm manna vörn Svíar nötrandi og HM í hættu en starf þjálfarans ekki Arna semur við Vålerenga Í beinni: Armenía - Írland | Lærisveinar Heimis þurfa sigur Leiðin á HM: Menn ósammála og Gummi Ben brenndi sig „Allir mjög spenntir að fara spila á móti þessum gæjum“ Neitar að eldast og nálgast 200 landsleiki Ange tekinn við Forest: „Hefur sýnt og sannað að hann geti unnið titla“ Ég á þetta mark Albert tognaði á ökkla en gæti spilað næsta laugardag Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Serbar grátbiðja stuðningsmenn að haga sér „Stefnum á stig“ Blaðamenn fleiri en Íslendingar María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi „Við getum ekkert verið litlir“ Postecoglou að taka við Forest „Saga sem verður sögð síðar“ Landsliðsþjálfari Frakka brýnir fyrir sínum leikmönnum að vanmeta ekki strákana okkar Sjá meira