Daníel Tristan Guðjohnsen byrjar sinn fyrsta landsleik er Ísland sækir Frakkland heim á Parc de Princes í undankeppni HM klukkan 18:45 í kvöld. Arnar Gunnlaugsson gerir tvær breytingar frá 5-0 sigri á Aserum á föstudagskvöld.
Tveir leikmenn detta út úr byrjunarliði Íslands frá leiki föstudagsins. Albert Guðmundsson meiddist í sigrinum gegn Aserbaídsjan og þá fer Stefán Teitur Þórðarson á bekkinn.
Mikael Neville Anderson kemur inn í liðið sem og Daníel Tristan Guðjohnsen, sem spilaði sinn fyrsta leik á föstudaginn var. Stillt verður upp í fimm manna vörn þar sem nafnarnir Mikael og Mikael verða vængbakverðir en Guðlaugur Victor Pálsson fer í miðvörð ásamt Sverri Inga og Daníel Leó.
Skagamennirnir Hákon Arnar og Ísak Bergmann standa vaktina á miðjunni og Daníel fer í framlínuna ásamt bróður hans Andra Lucasi Guðjohnsen og Jóni Degi Þorsteinssyni.
Leikur Frakklands og Íslands hefst klukkan 18:45 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport. Bein útsending hefst klukkan 18:15.
Leiknum er lýst beint á Vísi hér.
Markvörður: Elías Rafn Ólafsson
Hægri vængbakvörður: Mikael Neville AndersonMiðvörður: Guðlaugur Victor PálssonMiðvörður: Sverrir Ingi IngasonMiðvörður: Daníel Leó GrétarssonVinstri vængbakvörður: Mikael Egill Ellertsson
Miðjumaður: Ísak Bergmann JóhannessonMiðjumaður: Hákon Arnar Haraldsson
Hægri kantmaður: Daníel Tristan GuðjohnsenVinstri kantmaður: Jón Dagur ÞorsteinssonFramherji: Andri Lucas Guðjohnsen