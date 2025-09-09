Fótbolti

Blaða­menn fleiri en Ís­lendingar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ekki er búist við fullri stúku í Frakklandi í kvöld og að stuðningsfólk Íslands telji milli 150 og 200 manns.
Ekki er útlit fyrir að Frakkar fylli Parc des Princes, heimavöll PSG, er Ísland sækir Frakkland heim í undankeppni HM 2026 í París í kvöld. Örfáir Íslendingar verða á leiknum.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá KSÍ til fjölmiðla í morgun. Aðeins sé búið að selja um 40 þúsund miða á leik kvöldsins en Parc des Princes tekur 48 þúsund manns í sæti.

Fjöldi blaðamanna verður þá á pari við fjölda íslenskra stuðningsmanna. 195 blaðamenn verða á leiknum í kvöld auk 52 ljósmyndara en búist við um 150 til 200 Íslendingum.

Leikið verður á Parc des Princes í kvöld.EPA/YOAN VALAT

Ísland og Frakkland eru jöfn að stigum á toppi D-riðils í undankeppni HM eftir sigra á föstudaginn var. Ísland vann 5-0 sigur á Aserbaídsjan á Laugardalsvelli en Frakkar unnu Úkraínu 2-0.

Frakkar verða án Ousmané Dembélé og Desiré Doué, leikmanna PSG, sem meiddust í þeim leik. Ísland er að sama skapi án landsliðsfyrirliðans Orra Steins Óskarssonar sem og Alberts Guðmundssonar sem fór meiddur af velli á föstudag.

Leikur Íslands við Frakkland hefst klukkan 18:45 og verður sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport. Útsending hefst klukkan 18:15.

