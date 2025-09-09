Ísraelsher hefur fyrirskipað íbúum Gasa-borgar að yfirgefa borgina, vegna aukins þunga í loftárásum. Þá hefur forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu ráðlagt fólki að hafa sig á brott, þar sem innrás sé yfirvofandi.
Heilbrigðisyfirvöld á Gasa segja 65 hafa verið drepna í árásum Ísraelsmanna á síðasta sólahring og um 320 hafa særst.
Netanyahu sagði í ávarpi að á síðustu dögum hefði herinn fellt 50 „hryðjuverkaturna“ en þar væri aðeins um að ræða upphafsstefið að aðalatriðinu; innrás hersins inn í borgina. Þá ávarpaði hann íbúa borgarinnar beint: „Þið hafið verið varaðir við; farið núna“.
Varnarmálaráðherrann Israel Katz greindi frá því í morgun að herinn hefði eyðilagt 30 háhýsi í Gasa-borg, sem stjórnvöld segja hafa verið hernaðarinnviði Hamas.
Þá sagði hershöfðinginn Avichay Adraee, talsmaður Ísraelshers á arabísku, á samfélagsmiðlum í morgun að íbúar ættu að forða sér. Það væri afar áhættusamt og hættulegt að verða eftir í borginni.“
Tugir þúsunda hafa þegar yfirgefið borgina og haldið suður. Þá hafa Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðasamtök varað við því að aðgerðir Ísraelsmanna muni enn bæta á þjáningar íbúa Gasa, sem búa nú þegar við skort og hungursneyð.
Alls hafa 62 þúsund manns verið drepnir í árásum Ísraels á Gasa, í kjölfar árása Hamas á byggðir Ísraelsmanna þann 7. október 2023.