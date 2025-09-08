Arftaki Ten Hag ekki stýrt félagsliði síðan 2019 Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 8. september 2025 20:01 Mættur í efstu deild Þýskalands. EPA/Mads Claus Rasmussen Hinn danski Kasper Hjulmand hefur verið ráðinn þjálfari Bayer Leverkusen. Hann tekur við af Erik ten Hag sem var látinn fara eftir að hafa aðeins stýrt liðinu í tveimur deildarleikjum. Ten Hag tók við starfinu eftir að Xabi Alonso fór til Real Madríd. Hollendingurinn virtist engan veginn finna sig og tók stjórn Leverkusen því þá ákvörðun að láta fyrrverandi þjálfara Manchester United fara þó tímabilið væri rétt nýhafið. Það tók Leverkusen ekki langan tíma að finna arftaka arftakans en hinn 53 ára gamli Hjulmand hefur verið staðfestur sem nýr þjálfari félagsins. Athygli vekur að hann hefur ekki stýrt félagsliði frá árinu 2019 þegar hann stýrði Nordsjælland. Frá 2019-2024 var hann hins vegar þjálfari danska karlalandsliðsins. 🇩🇰 Welcome to Leverkusen, Kasper Hjulmand! ⚫️🔴 pic.twitter.com/gr93SwmBe0— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 8, 2025 Hjulmand skrifar undir samning til ársins 2027 og segir það heiður að vera orðinn þjálfari hjá jafn stóru félagi og raun ber vitni. Hjulmand þekkir til í Þýskalandi eftir að hafa stýrt Mainz um stund tímabilið 2014-15. Fyrir utan það hefur hann aðeins þjálfað Lyngby og Nordsjælland í heimalandinu. Leverkusen er með eitt stig að loknum tveimur umferðum. Fótbolti Þýski boltinn Mest lesið Segir Eið Smára ekki fá það hrós sem hann á skilið Sport „Ísland er eini óvinur okkar“ Fótbolti Leiðin á HM: Daðraði við Deschamps fyrir viðtalið Fótbolti Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar Fótbolti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Fótbolti Sjáðu fundinn í heild: Arnar sat fyrir svörum í Frakklandi Fótbolti Liðsfélagi Elíasar sagður ljúga til um aldur Fótbolti Þeir eiga ekki að sjá eftir neinu Fótbolti „Kann nokkur orð sem ég get ekki sagt hérna“ Fótbolti Njarðvíkingar semja við öðruvísi Kana Körfubolti Fleiri fréttir Arftaki Ten Hag ekki stýrt félagsliði síðan 2019 Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga Benóný Breki bjargaði stigi í Eistlandi Þeir eiga ekki að sjá eftir neinu Liðsfélagi Elíasar sagður ljúga til um aldur Bestu mörkin: Getur reynslumesti þjálfarinn ekki leyst úr þessu? „Kann nokkur orð sem ég get ekki sagt hérna“ Fær líklega inn aðra týpu en Albert í liðið Sjáðu fundinn í heild: Arnar sat fyrir svörum í Frakklandi Leiðin á HM: Daðraði við Deschamps fyrir viðtalið „Við munum þurfa að leggja okkur alla fram“ „Ísland er eini óvinur okkar“ Sjáðu FHL sækja stig gegn Þrótti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar „Ætlum að keyra inn í þetta“ „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Ingibjörg fékk rautt í fyrsta leiknum með Freiburg Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Sjá meira