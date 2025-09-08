Fótbolti

Fær lík­lega inn aðra týpu en Albert í liðið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arnar Gunnlaugsson segist íhuga að breyta lítillega til vegna meiðsla Alberts Guðmundssonar.
Arnar Gunnlaugsson segist íhuga að breyta lítillega til vegna meiðsla Alberts Guðmundssonar. Vísir/Getty

„Það eru allir klárir og allir heilir. Hefur verið óvenju mikið að gera hjá sjúkraþjálfurunum í þessari ferð,“ sagði Arnar Gunnlaugsson á blaðamannafundi um landsliðshóp Íslands fyrir leikinn við Frakkland á Parc des Princes í undankeppni HM karla í fótbolta annað kvöld.

Undanskildur frá því er Albert Guðmundsson sem meiddist í 5-0 sigri Íslands á Aserbaídsjan í fyrsta leik liðsins í undankeppninni á Laugardalsvelli á föstudagskvöld.

Arnar var spurður hvort hann þyrfti að breyta leikkerfi liðsins vegna meiðsla Alberts og þá einnig um þá ákvörðun að velja engan í staðinn.

„Nei við vorum ekki að íhuga að kalla einhvern í staðinn. Við töldum okkur vera vel í stakk búna að takast á við þessi forföll. Við munum ekki breyta beint leikkerfinu eða þess háttar. En með öðruvísi leikmönnum kemur oft öðruvísi prófíll í þá stöðu sem Albert var. Við getum vonandi nýtt það,“ segir Arnar og bætir við:

„Albert var ekki æstur í það að fara inn á teiginn og skalla boltann inn en hann var frábær fyrir utan teiginn. Kannski fáum við leikmann inn sem er akkúrat öfugt við það, en þarf samt að sinna sömu skyldum varnarlega og Albert hafði. Það er kosturinn við okkar hóp að hann er mjög fjölbreyttur og geta leyst nokkrar stöður.“

Leikur Frakklands og Íslands er klukkan 18:45 annað kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport.

