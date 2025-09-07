Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Siggeir Ævarsson skrifar 7. september 2025 21:30 Gleðin hefur verið við völd í síðustu leikjum Víkinga Vísir/Pawel Lið Víkings hefur verið á fljúgandi siglingu eftir EM pásuna í Bestu-deild kvenna en liðið hefur náð í tólf stig á þessum kafla. Víkingar skiptu um mennina í brúnni fyrr í sumar og það virðist vera að skila liðinu árangri. Sérfræðingarnir í Bestu mörkunum ræddu stöðu mála hjá Víkingum „Við töluðum það í fyrra að þær væru í raun og veru óraunsætt sjálfstraust, sem þær áttu ekki alveg inni fyrir, og það er svo gaman að horfa á þannig lið. En svo bara einhvern veginn koðnuðu þær niður fyrri hluta tímabils en það er einhvern veginn að koma til baka. Einar er að ná að einhvern veginn peppa þær upp aftur. Hæfileikarnir voru alltaf til staðar og skipulagið. Það greinilega vantaði bara að hrista upp í hlutunum.“ Þá nefndu þær einnig að þjálfaraskiptin hefðu verið gerð á réttum tímapunkti. „Mér finnst alveg mega tala um það að þetta er hárrétt ákvörðun hjá stjórninni. Þetta er góður tímapunktur, hann fær tíma með liðið. Fyrir pásu, horfandi á þetta lið, þá var þetta lið að fara lóðbeint niður og þá bara út frá spilamennsku, fyrir utan stigasöfnunina.“ Einar Guðnason tók við liðinu og er hárréttur maður í starfið að mati sérfræðinganna. „Hann er líka með eitthvað hjarta þarna, Víkingshjarta, og mér finnst hann hafa náð að kveikja einhvern neista í leikmönnum.“ Innslagið og umræðuna í heild má sjá í spilaranum hér að neðan. Klippa: Víkingar sjóðheitir eftir EM pásuna Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Fótbolti Mest lesið Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Íslenski boltinn Mega ekki sýna neikvæð viðbrögð í garð Trumps Sport Frek stuðningskona Phillies fordæmd fyrir að taka bolta af barni Sport Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Enski boltinn Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Fótbolti Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Fótbolti Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Íslenski boltinn Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Fótbolti Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Fótbolti Óvænt þegar Georgía sló Frakkland út Körfubolti Fleiri fréttir Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Ingibjörg fékk rautt í fyrsta leiknum með Freiburg Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Emilía sneri aftur eftir meiðsli Eiga von á breytingum og þyngri miðju gegn Frökkum Stærsti heimasigur Íslands í keppnisleik Albert ekki með gegn Frakklandi Luis Enrique þarf að fara í aðgerð eftir hjólaslys „Eitt fallegasta mark sem Ísland hefur skorað“ Suárez dæmdur í sex leikja bann fyrir hrákann Stærsti sigur Íslands ekki gegn smáþjóð Myndasyrpa: Frábært kvöld í Laugardalnum Langlaunahæsti leikmaður liðsins í frystinum Sjá meira