Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Jón Ísak Ragnarsson skrifar 7. september 2025 07:52 Reyk leggur yfir Kænugarð eftir árásir næturinnar. AP Rússar gerðu umfangsmestu eldflauga- og drónaárás frá upphafi innrásar í Úkraínu í nótt. Hið minnsta fjórir eru látnir, þar á meðal tveggja mánaða ungabarn, og aðsetur ríkisstjórnarinnar í Kænugarði varð fyrir skemmdum. Yulia Svyrydenko, forsætisráðherra Úkraínu, sagði í færslu á Telegram að þetta væri í fyrsta sinn frá upphafi stríðs þar sem opinber bygging varð fyrir skemmdum. Eldur logar í aðsetri ríkisstjórnarinnar í Kænugarði og slökkviliðsmenn hafa verið að fást við að ráða niðurlögum hans í morgun. Selenskí Úkraínuforseti segir í færslu á Telegram að eftir fundinn í París í síðustu viku sýni slíkar árásir einbeittan brotavilja Rússa til að halda stríðinu áfram. Samkvæmt upplýsingum frá Úkraínuher sendu Rússar rúmlega 800 dróna til Úkraínu í nótt og þrettán eldflaugar, en fram kemur að Úkraínumenn hafi skotið niður 751 dróna og fjórar eldlflaugar. Rússar hafa aldrei sent jafnmarga dróna á einni nóttu frá upphafi stríðsins. Einnig voru gerðar árásir á íbúðarbyggingu í Darytskyi héraði þar sem kona og ungabarn hennar létust. Samkvæmt upplýsingum frá yfirvöldum í Zaporizhia héraði í Úkraínu eru skemmdir á sextán íbúðabyggingum, tólf einbýlishúsum, leikskóla og nokkrum verksmiðjum eftir árásir næturinnar. Minnst sautján eru sagðir hafa slasast. Reuters Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Mest lesið Hótar að beita stríðsmálaráðuneytinu: „Chipocalypse Now“ Erlent Ákærðir fyrir hópnauðgun gegn ólögráða stúlku Innlent Ákærðir vegna fölsuðu taflanna tuttugu þúsund Innlent „Vona bara að hún grípi til raunverulegra aðgerða sem bíta“ Innlent Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Erlent Veltir fyrir sér hvort íslensk íþróttafélög verði af milljörðum Innlent „Eins og að fá hnefahögg í andlitið“ Innlent Kennir íslensku en fær ekki ríkisborgararétt að óbreyttu Innlent Ástand á stúdentagörðum: Ítrekuð innbrot, mat stolið, dýnur í kjallara og hland á gólfi Innlent Korn ræktað á um fjögur þúsund hekturum Innlent Fleiri fréttir Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Hótar að beita stríðsmálaráðuneytinu: „Chipocalypse Now“ Webb smellti af nýburamyndum Harðlega gagnrýndur af bæði Demókrötum og Repúblikönum Fundu ofgnótt ferskvatns undir sjávarbotninum í Atlantshafi Segir af sér sem ráðherra og varaformaður Verkamannaflokksins „Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu Hertogaynjan af Kent er látin Konungssinninn Anutin Charnvirakul nýr forsætisráðherra Taílands Bretar, Kanadamenn, Suður-Kóreubúar og Þjóðverji meðal látinna í Lissabon Sér ekki tilgang í öryggistryggingum þar sem Rússum sé treystandi Skoða að banna trans fólki að eiga skotvopn Svíar saka Rússa um auknar truflanir í staðsetningarbúnaði Gekkst undir aðgerð vegna húðkrabbameins Kynnir stríðsmálaráðuneytið til leiks Gerðu loftárás á vinnusvæði danskra hjálparsamtaka Yfir tvö þúsund látnir eftir jarðskjálftann Segir 26 ríki vilja senda hermenn til Úkraínu Sá sem ók á skrúðgöngu Liverpool-manna lýsti yfir sakleysi Mátti ekki stöðva fjárveitingar til Harvard Tískugoðsögnin Giorgio Armani er fallin frá Búa sig undir komu hermanna og útsendara ICE Evrópuleiðtogar funda um öryggistryggingar fyrir Úkraínu Spinna samsæriskenningar vegna óvenjumargra andláta frambjóðenda Biðja hæstarétt um flýtimeðferð vegna tolla Höfundur Father Ted handtekinn fyrir að hvetja til ofbeldis gegn trans fólki Allir íbúar munu geta höfðað mál vegna þungunarrofslyfja Vinna að lista yfir vini og samstarfsmenn Epstein Mjótt á munum í Noregi og líkur á flókinni stjórnarmyndun Mótmæla hugmyndum um innlimun nær alls Vesturbakkans Sjá meira