Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi Siggeir Ævarsson skrifar 6. september 2025 21:32 Ousmane Dembélé kom inn á sem varamaður í síðasta leik Frakka en fór svo aftur af velli meiddur Vísir/Getty Frakkar verða án tveggja sterkra leikmanna þegar liðið mætir Íslandi á þriðjudag í undankeppni HM 2026 en þeir Ousmane Dembélé og Désiré Doué meiddust báðir í leik liðsins gegn Úkraínu í gær. Meiðsli Dembélé eru öllu alvarlegri en hann er meiddur aftan í læri og verður frá í sex vikur í það minnsta. Þá er reiknað með að Doué verði frá í fjórar vikur. Það er í öllu falli ljóst að þeir verða ekki með gegn Íslandi á þriðjudaginn. View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom) HM 2026 í fótbolta Fótbolti