Sendu kæligáma til Úkraínu

Íslensk stjórnvöld hafa afhent stjórnvöldum í Kænugarði kæligáma sem notaðir verða til að varðveita líkamsleifar fallinna hermanna. Gámarnir eru nú þegar komnir til landsins.
Í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu segir að 25 gámar hafi þegar verið fluttir á réttarmeinadeildir víðs vegar um Úkraínu. Þeir koma til með að flýta fyrir flutningum á föllnum úkraínskum hermönnum af vígvellinum og í hendur aðstandanda þeirra. Slík varðveisla líkamsleifa gerir hægara um vik að bera kennsl á hermennina.
„Það var sjálfsagt að koma hratt og vel til móts við beiðni vina okkar með þessum hætti, sem skiptir auðvitað sköpum fyrir aðstandendur og ástvini þeirra sem hafa fallið í þessu blóðuga og ömurlega landvinningastríði Rússa,“ er haft eftir Þorgerði Katrín Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í tilkynningunni.
Þar segir einnig að stjórnvöld í Úkraínu hafi komið innilegum þakkarkveðjum sínum á framfæri við íslensk stjórnvöld fyrir stuðninginn, hjálpina og vinarþelið.