Þeir Kári Árnason og Bjarni Guðjónsson hrifust mjög af þriðja marki íslenska karlalandsliðsins gegn Aserbaísjan í gær.
Ísland vann 5-0 sigur á Aserbaísjan í fyrsta leik sínum í undankeppni HM 2026. Guðlaugur Victor Pálsson kom Íslendingum yfir með skallamarki í uppbótartíma fyrri hálfleiks og í seinni hálfleik opnuðust allar flóðgáttir og fjögur íslensk mörk litu dagsins ljós.
Þriðja markið var sérlega fallegt en Ísak Bergmann Jóhannesson rak þá smiðshöggið á frábæra sókn íslenska liðsins.
„Þetta er eitt fallegasta mark sem Ísland hefur skorað. Þetta er æðislegt mark. Svona mörk voru stundum skoruð á æfingum,“ sagði Kári Árnason þegar þeir Bjarni Guðjónsson og Kjartan Atli Kjartansson gerðu upp leikinn gegn Aserbaísjan í gær.
„Þetta er virkilega vel gert. Boltinn gekk rosalega vel manna á milli allan seinni hálfleikinn. Þetta er frábærlega spilað. Það er ró og yfirvegun og svo eru allir þessir strákar með ofboðsleg gæði í fótunum,“ sagði Bjarni.
Frændi Bjarna, Ísak, skoraði tvö mörk í seinni hálfleik og Albert Guðmundsson og Kristian Nökkvi Hlynsson sitt markið hvor.
Íslenska liðið heldur nú til Frakklands þar sem það mætir heimamönnum í öðrum leik sínum í undankeppninni á þriðjudaginn. Í gær vann Frakkland 0-2 sigur á Úkraínu.
Það er ekki á hverjum degi sem íslenska landsliðið skorar fimm mörk í leik. Ísland lagði Aserbaísjan í gærkvöldi með fimm mörkum gegn engu en þetta var aðeins áttundi leikurinn í sögu landsliðsins þar sem liðið skorar fimm mörk eða fleiri.
Ísland vann frábæran 5-0 sigur á Aserbaísjan á Laugardalsvelli í gærkvöldi en þetta var fyrsti leikur liðsins í undankeppni HM '26.
Þjálfari Aserbaísjan, Portúgalinn Fernando Santos, sat fyrir svörum blaðamanna eftir tap hans manna í kvöld. Það er óhætt að segja að aserskum blaðamönnum hafi hitnað í hamsi þegar þeir fengu tækifæri til að spyrja hann spjörunum úr.
Íslenska karlalandsliðið lagði Aserbaísjan 5-0 í stórleik í kvöld í undankeppni HM á Laugardalsvelli. Eftir rólega byrjun umturnaðist leikurinn í seinni hálfleik sem endaði með sannkallaðri markaveislu.
Daníel Tristan Guðjohnsen spilaði sinn fyrsta landsleik fyrir Íslands hönd í kvöld þegar hann kom inn á fyrir bróður sinn Andra Lucas. Stór stund fyrir Guðjohnsen fjölskylduna og þjóðina alla.
Arnar Gunnlaugsson var gríðarlega ánægður með sinn fyrsta leik sem þjálfari á Laugardalsvelli. Enda ærin ástæða til eftir fimm marka sigur, algjört burst gegn Aserbaísjan í fyrsta leiknum í undankeppni HM. Hann segir fyrri hálfleikinn hafa lagt grunninn að góðum sigri.
Ísak Bergmann Jóhannesson var gripinn í viðtal strax eftir sigurinn gegn Aserbaísjan í kvöld. Hann skoraði tvö mörk í 5-0 sigri og var einn af betri mönnum vallarins. Ísland byrjar undankeppni HM ´26 eins vel og hægt er.
Hákon Arnar Haraldsson bar fyrirliðabandið í fyrsta sinn í keppnisleik fyrir Íslands hönd í kvöld er liðið lagði Aserbaíjsan 5-0 á Laugardalsvelli. Hákon Arnar spilaði allan leikinn og var stoltur af liðinu eftir leikinn.
Ísland burstaði Aserbaíjsan 5-0 í undankeppni HM í kvöld. Liðið setti í sjötta gír í seinni hálfleik og var með öll völd á vellinum. Eftir hæga byrjun virtist Guðlaugur Victor Pálsson kveikja í liðinu með marki rétt fyrir hálfleik.
Ísland tók á móti Aserbaísjan í fyrstu umferð forkeppni Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu sem fram fer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada á næsta ári. Leikurinn fór 5-0 fyrir Ísland en eftir leiðinlegan fyrri hálfleik var afturbrennarinn settur í gang í þeim seinni og verkefnið klárað með sóma.