Myndasyrpa: Frábært kvöld í Laugardalnum Siggeir Ævarsson skrifar 6. september 2025 08:02 Tólfan var á sínum stað og Big Glacier trommaði sitt fólk áfram Vísir/Anton Brink Ísland vann frábæran 5-0 sigur á Aserbaísjan á Laugardalsvelli í gærkvöldi en þetta var fyrsti leikur liðsins í undankeppni HM '26. Anton Brink, ljósmyndari Vísis, var á vellinum og náði mörgum góðum myndum enda gleðin við völd í gær, í það minnsta í seinni hálfleik þar sem allt gekk upp hjá íslenska liðinu. Hér að brot af því besta. Ísak Bergmann var einn af betri mönnum Íslands í gær. Þarna var hann næstum búinn að skora þrennuVísir/Anton Brink Varnarmenn Íslands áttu náðugt kvöld í gærVísir/Anton Brink Jón Daði skilur Kökcü eftir í rykinuVísir/Anton Brink Albert Guðmundsson liggur sárþjáður á vellinum. Arnar Gunnlaugsson sagðist þó vongóður um að hann myndi spila á þriðjudaginn.Vísir/Anton Brink Það var góð stemming í stúkunniVísir/Anton Brink Aserar reyndu ýmis bellibrögð í leiknum en það hjálpaði þeim lítið. Daníel Leó er náttúrulega úr Grindavík og Grindvíkingar kippa sér ekki upp við hvað sem er.Vísir/Anton Brink Strákarnir fangaVísir/Anton Brink Guðlaugur Victor brosti út að eyrum í leikslokVísir/Anton Brink Siggi Dúlla og Arnar Gunnlaugsson skoða símann hjá Arnari eftir leik. Arnar eflaust að skoða hvað Twitter hafði um leikinn að segja.Vísir/Anton Brink Þessi helvítis þrjótur gerði þeim sem horfðu á leikinn í sjónvarpi lífið leitt ítrekað.Vísir/Anton Brink HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Fótbolti