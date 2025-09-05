„Héldum áfram og drápum leikinn“ Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 5. september 2025 21:43 Fyrirliðinn stýrði víkingaklappinu í leikslok Vísir/Anton Brink Hákon Arnar Haraldsson bar fyrirliðabandið í fyrsta sinn í keppnisleik fyrir Íslands hönd í kvöld er liðið lagði Aserbaíjsan 5-0 á Laugardalsvelli. Hákon Arnar spilaði allan leikinn og var stoltur af liðinu eftir leikinn. „Ég er ánægðastur með að við héldum áfram og drápum leikinn. Í stöðunni 1-0 og 2-0 er ennþá leikur en þegar það er komið 3-0 þá er leikurinn svona að mestu leyti búinn. Við héldum áfram eftir það og ég er svona stoltastur af því.“ - Sagði Hákon Arnar Haraldsson, fyrirliði Íslands, stoltur eftir sigur kvöldsins. Var þetta leikurinn sem unga kynslóðinn var að stimpla sig almennilega inn fyrir þjóðinni? „Þetta er ekki besti andstæðingurinn til þess að meta hvort unga kynslóðin sé að koma hérna sterkt inn. Þetta er fyrsti leikur af sex, en það er sterkt hjá okkur að byrja með 5-0 sigri hérna heima.“ Fundu þið fyrir tólfta manninum í kvöld? „Stuðningsmenn voru með okkur frá fyrstu sekúndu. Planið var að fá stuðningsmenn með okkur, eða tólfta manninn inn á völlinn. Það hjálpaði okkur gríðarlega í dag.“ Hvernig verður undirbúningur næstu daga og hvernig ætli þið að mæta til leiks á móti Frakklandi? „Það er erfitt að segja og leikurinn mun vera frábrugðinn þessum leik. Við erum að fara spila við eitt besta landslið í heimi sem er með gríðarlega mikið af einstaklingsgæðum. Við munum vera minna með boltann og beita skyndisóknum. Þeir eru gríðarlega góðir en við munum gera okkar besta á erfiðum útivelli.“ HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Aserbaísjan 5-0 | Algjör einstefna í seinni hálfleik Fótbolti Anníe Mist selur CrossFit Reykjavíkur og BKG meðal kaupenda Sport Stórsér á stjörnunni eftir leikfang dótturinnar Golf Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Fótbolti Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Íslenski boltinn 54 ára markvörður rífur hanskana af hillunni Fótbolti Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins Fótbolti Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn Fótbolti Caitlin Clark ekki meira með á tímabilinu Körfubolti Levy var neyddur til að hætta Enski boltinn Fleiri fréttir „Héldum áfram og drápum leikinn“ Svíar sóttu jafntefli og Ítalir möluðu Eista Ísak Bergmann: Stoltur af þjóðinni í kvöld Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins Tuchel hefur ekkert rætt við Greenwood 54 ára markvörður rífur hanskana af hillunni Byrjunarlið Íslands gegn Aserbaísjan: Elías ver markið, Skagamenn stýra miðjunni og Logi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Aserbaísjan 5-0 | Algjör einstefna í seinni hálfleik Gyökeres vitni í réttarhöldum Segir að Liverpool-menn muni sennilega aldrei jafna sig á fráfalli Jota „Gríðarleg pressa og það er bara gaman“ Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn „Alltaf mikil samkeppni og maður þarf að vera klár í það“ „Megum alls ekki vanmeta Aserbaísjan“ Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Messi skoraði tvö í síðasta landsleiknum í Argentínu Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Levy var neyddur til að hætta Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ „Betra fótboltaliðið tapaði í dag“ Óvænt tap Þýskalands og Belgía skoraði sex Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur upp í Bestu eftir ótrúlegan sigur Uppgjör: Víkingur - Valur 3-2 | Víkingur náði í dýrmæt stig í fallbarátunni Ólafur Ingi: „Sjálfum okkur verstir“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Sjá meira