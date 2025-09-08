Innlent

Bein út­sending: Kynnir fjár­lög næsta árs

Árni Sæberg og Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifa
Daði Már Kristófersson er fjármála- og efnahagsráðherra.
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra boðar til blaða- og fréttamannafundar í fjármála- og efnahagsráðuneytinu klukkan 9, þar sem hann kynnir fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár. Fundinn má sjá í beinni útsendingu hér að neðan.

Þing verður sett á morgun og stefnuræða forsætisráðherra verður flutt á miðvikudag og umræðum um hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða um fjárlagafrumvarp fyrir árið 2026.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Efnahagsmál Fjárlagafrumvarp 2026 Rekstur hins opinbera

