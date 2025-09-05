Yfir sig ástfangin og býr bæði á Spáni og Íslandi Stefán Árni Pálsson skrifar 5. september 2025 11:58 Peter og Ásthildur ástfangin á Íslandi og Spáni. Ásthildur Huber er fjölhæf kona sem er allt í senn ljósmóðir, næringarráðgjafi og fasteignasali og nú einnig hótelstýra. Hún hefur komið sér upp draumalífi þar sem hún nýtur sólar á veturna á Spáni en íslenskrar náttúru á sumrin. Ásthildur er yfir sig ástfangin af seinni manni sínum Peter og nú reka þau saman Hótel Varmaland í Borgarfirði. Þar hefur Ásthildur meðal annars nýtt hæfileika sína og galdrað fram heilsurétti innan um víðfræga hefðbundnari sælkerarétti hótelsins. Vala Matt skellti sér í Borgarfjörðinn og heimsótti Ásthildi í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi og fékk þar að heyra um hennar ævintýralega líf. Ætla ráðast í breytingar á Spáni „Við búum í frekar venjulegu raðhúsi á Spáni, en það er nokkuð gamalt húsið. Við ætlum aðeins að breyta til og opna eldhúsið og svona,“ segir Ásthildur. „Ég reyni að hafa stílinn minn hlýlegan, það er aðalatriðið,“ segir hún en eins og áður segir reka þau hjónin Hótel Varmahlíð. „Við elskum að vera á Spáni en það var svo æðislegt að fá þetta tækifæri og við elskum líka að vera á Íslandi. Við ákváðum að stökkva á tækifærið þegar það gafst og sjáum núna um daglegan rekstur hótelsins þegar við erum hérna á landinu og það er nóg að gera hjá okkur. Umhverfið hérna er ólýsanlegt. Þetta er svona falin perla og það vita ekkert margir af þessu,“ segir Ásthildur en Peter hefur sjálfur starfað sem fasteignasali á Spáni í mörg ár. „Hann er að vinna við það líka svona til hliðar og er aðallega í svona stórum lúxusvillum á Altea,“ segir Ásthildur en hún stendur fyrir heilsunámskeiðum hér á landi einnig. Enda heilsuráðgjafi en hér að neðan má sjá innslagið frá því í gærkvöldi í heild sinni. Ísland í dag Mest lesið Balta bregst bogalistin Gagnrýni „Stolt af því að hafa ekki gefist upp á sjálfri mér“ Lífið Enn ástfangnari að sjá maka sinn í foreldrahlutverkinu Lífið Friðrik Þór og Guðrún selja 225 milljón króna parhús í Hlíðunum Lífið Yfir sig ástfangin og býr bæði á Spáni og Íslandi Lífið Sophie Turner verður Lara Croft Bíó og sjónvarp „Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það“ Lífið Vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Jón Ólafs Lífið Opnunarhátíð í Ríteil Kids „við erum að drukkna í fötum“ Lífið samstarf Gamla TR-húsinu umbreytt í Hlemm.haus: „Augljóst að þörfin var gríðarleg“ Menning Fleiri fréttir Yfir sig ástfangin og býr bæði á Spáni og Íslandi Friðrik Þór og Guðrún selja 225 milljón króna parhús í Hlíðunum „Stolt af því að hafa ekki gefist upp á sjálfri mér“ Enn ástfangnari að sjá maka sinn í foreldrahlutverkinu „Klárari, sætari og skemmtilegri með aldrinum“ Mömmupasta að hætti Lindu Ben Tökur á Disneymynd, óttalaus rotta eða eru allir vinir í Vesturbænum? Skvísur landsins skáluðu í miðborginni Vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Jón Ólafs „Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það“ Gengu um rústir ratsjárstöðvar og klifu fáfarnasta fjall Hornstranda Kaupir fjórða húsið við sömu götu Tælenskar salatvefjur í anda Cheesecake Factory Íslenskur Hollywood-leikari selur íbúð í Seljahverfinu Hætta með Þarf alltaf að vera grín? af persónulegum ástæðum Íbúð í Vesturbænum með mikinn karakter Hrósar eiginkonu Bruce Willis fyrir umönnun leikarans Kristján Einar leitar sér aðstoðar Yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem safnar skákstigum Nældi sér í einn umdeildan Er hægt að komast yfir framhjáhald? Cardi B sýknuð af kröfu um líkamsárás á öryggisvörð Svona færðu fullnægingu án handa Huggulegustu hommar landsins kaupa heillandi hæð Súrsætir matcha-bitar úr smiðju danska sjarmatröllsins Skein jafn skært og demantshringurinn í Feneyjum Framsóknarprins fékk formannsnafn Sylvía Hall og Viddi Sig trúlofuð Pattra og Birgitta Líf með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu „Og Rakel er á lausu!“ Sjá meira