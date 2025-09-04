Fjöldinn allur af leikjum í undankeppni HM karla í knattspyrnu sem fram ferá næsta ári fór fram í kvöld. Belgía skoraði sex mörk á meðan Slóvakía gerði sér lítið fyrir og lagði Þýskaland.
Fyrsta umferð undankeppninnar fór fram í kvöld. Á morgun hefur Ísland svo leik. Nokkur úrslit standa upp úr af þeim leikjum sem fóru fram í kvöld.
Spánn gerði góða ferð til Búlgaríu og vann öruggan 3-0 sigur þökk sé mörkum Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella og Mikel Merino.
Belgía sótti Liechtenstein heim og vann gríðarlega öruggan 6-0 útisigur. Youri Tielemans skoraði tvennu á meðan Kevin de Bruyne, Maxim De Cuyper Arthur Theate og Malick Fofana skoruðu eitt mark hver.
Slóvakía byrjar svo undankeppnina af krafti. David Hancko og David Strelec með mörkin í óvæntum 2-0 sigri.
Önnur úrslit