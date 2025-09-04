Tveir eru látnir eftir að Rússlandsher gerði eldflaugaárás á athafnasvæði danskra samtaka nærri Tsjerníhív í Úkraínu þar sem starfsfólk var að aftengja jarðsprengjur.
Frá þessu er greint í fréttatilkynningu á vef flóttamannaráðs Danmerkur (DRC). Þar segir að hinir látnu hafi verið úkraínskir starfsmenn DRC sem voru við störf þegar árásin var gerð. Átta til viðbótar særðust í árásinni.
„Starfsmenn DRC voru að einvörðungu að vinna mannúðarstarf þegar atvikið varð — unnu að því að hreinsa námur og leifar af jarðsprengjum í þeim tilgangi að vernda samfélagið og tryggja öruggt aðgengi að innviðum, beitilandi og heimilum,“ segir í tilkynningunni.
Þá kemur fram að árásin sé alvarlegt brot á alþjóðamannúðarlögum. DRC biðlar til allra hlutaðeigandi að virða alþjóðalög og tryggja öryggi og vernd hjálparstarfsmanna.
Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og Lars Løkke Rasmussen hafa fordæmt árásina í samfélagsmiðlafærslum.
Í færslu á Telegram-reikningi varnarmálaráðuneytis Rússlands sakar ráðuneytið Úkraínumenn um að tengja árás á hernaðarinnviði við mannfall tengt „meintu mannúðarstarfi“.