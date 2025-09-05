Ryð, sót og veggjakrot, brotnar rúður og flögnuð málning. Þetta er meðal þess sem blasir við nú á lóðinni við Borgartún 34-36 sem snýr að Kringlumýrarbraut. Eldur kom upp í húsinu í sumar en það er í mikilli niðurníðslu og hefur ekki verið í notkun um hríð. Húsin á lóðinni sem byggð voru á árunum 1958 til 1978 fá senn að fjúka en á lóðinni eiga að rísa hundrað nýjar íbúðir.
Samkvæmt upplýsingum frá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu er töluvert minna eftir af yfirgefnum húsum í borginni en áður var þar sem fólk á það til að brjótast inn og leita skjóls eða jafnvel halda til. Húsin við Borgartún séu meðal þeirra fáu sem eftir eru þar sem þetta hefur verið tilfellið. Í kjölfar bruna á borð við þann sem varð í húsinu í lok júlí setji slökkviliðið sig almennt í samband við eigendur húsanna og biðli til þeirra um að tryggja betur aðstæður til að koma í veg fyrir að hætta skapist í yfirgefnum húsum.
Núverandi eigendur hússins segja að gerðar hafi verið ýmsar ráðstafanir og girt fyrir svæðið til að koma í veg fyrir að fólk fari inn. Erfitt sé að koma alfarið í veg fyrir það ef fólk hafi ásetning um að brjótast inn. Verkefnið sé í ferli en fyrir liggur deiliskipulag þar sem gert er ráð fyrir niðurrifi þeirra húsa sem fyrir eru á lóðinni og að þar geti risið hvorki meira né minna en hundrað nýjar íbúðir.
Þegar ljósmyndari Vísis var á svæðinu fyrr í vikunni mátti sjá hvar framkvæmdir stóðu yfir í bakhúsinu þar sem verið var að hreinsa út timbur og annað brak.
Lesa má úr gögnum Borgarsögusafns Reykjavíkur að húsin á lóðinni hafi lengst af verið í eigu ferðaþjónustufyrirtækisins Guðmundar Jónassonar hf. en stofnandi þess, Guðmundur Jónasson, var frumkvöðull í hálendisferðum á jeppum og rútum. Eldri húsin á lóðinni hafi upphaflega verið reist sem vélsmiðjur en síðar löguð að starfsemi ferðaþjónustufyrirtækisins sem lét síðar reisa bílskýli og nýbyggingu undir verkstæði, skrifstofur og gistiheimili.
Gildandi deiliskipulag fyrir lóðina var samþykkt 2017 og með breytingum sem á því voru gerðar 2022 var samþykkt að fjölga fyrirhuguðum íbúðum á reitnum úr 68 í 100 á fjórum til átta hæðum. Heimilt er að rífa allar byggingar sem fyrir eru á lóðinni og í staðinn komi ein stölluð og U-laga íbúðabygging á fjórum til átta hæðum með allt að hundrað íbúðum í mismunandi stærðum auk verslunar- og þjónustu á jarðhæð meðfram Sóltúni. Gististarfsemi og skammtímaleiga verði óheimil á lóðinni.
Samkvæmt deiliskipulagi eru byggingar sem fyrirhugaðar eru á lóðinni sagðar til þess fallnar að stuðla að sólríku og skjólgóðu útivistarsvæði fyrir íbúa þar sem gert er ráð fyrir grænu svæði og auknum gróðri. Uppbygging á lóðinni muni auka á fjölbreytileika og styrkja yfirbragð hverfisins.
Borgartún 34-36 er í eigu byggingarfélagsins Hofsvaðs ehf. sem er í eigu Gunnars Þórs Gíslasonar viðskiptamanns, en hann er meðal annars stjórnarformaður Ölmu leigufélags og einn eigenda fjárfestingafélagsins Langasjávar.