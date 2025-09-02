Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 2. september 2025 19:48 Hólmar Örn verður í leikbanni í stórleik 22. umferðar. Vísir/Guðmundur Valur, topplið Bestu deildar karla, verður án þriggja lykilmanna þegar liðið mætir Stjörnunni í 22. umferð Bestu deildarinnar. Um er að ræða síðustu umferð hefðbundinnar deildarkeppni áður en deildinni er skipt upp í efri og neðri hluta. Aga- og úrskurðarnefnd Knattspyrnusambands Íslands kom saman í dag og þar voru komandi leikbönn staðfest. Í úrskurði aganefndar kemur fram að þeir Hólmar Örn Eyjólfsson, Orri Sigurður Ómarsson og Aron Jóhannsson verði allir í leikbanni vegna fjölda gulra spjalda. Alex Þór Hauksson tekur að sama skapi út leikbann hjá Stjörnunni í leiknum. Valur er sem stendur með 40 stig í toppsætinu en Stjarnan er í 3. sæti með 37 stig. Það er því deginum ljósara að úrslit leiksins munu að öllum líkindum hafa bein áhrif á hvaða lið stendur uppi sem Íslandsmeistari. Leikurinn fer fram á Hlíðarenda þann 14. september næstkomandi og verður í beinni útsendingu Sýnar Sport. Aðrir sem eru á leið í leikbann eru: Viktor Karl Einarsson (Breiðablik) Milan Tomic (ÍBV) Jóan Símun Edmundsson (KA) Fatai Gbadamosi (Vestri) Lokaumferð Bestu deildar karla Sunnudagurinn 14. september (Allir klukkan 14.00) FH – Fram KA – Vestri KR – Víkingur Valur – Stjarnan Mánudagurinn 15. september 16.45 ÍA – Afturelding 18.00 Breiðablik – ÍBV Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild karla Valur Stjarnan Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Slóvenía 79-87 | Sárt tap í Spodek Körfubolti Maðurinn sem stal derhúfu af barni biðst afsökunar Sport Sætur sigur hjá Sveindísi sem reiddist og sparkaði í skilti Fótbolti Þegar átján ára Doncic lék á Hlyn Körfubolti Forseti UEFA hrósar Íslandi en segir brýna nauðsyn að fá betri klefa Fótbolti Furðu lostinn eftir fordæmalausan brottrekstur Fótbolti Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Enski boltinn EM í dag var í beinni: Líf og fjör á Fan Zone og gestur kíkti við Körfubolti Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins Enski boltinn Alþjóðadómari hraunar yfir tríóið: „Þrjár kolrangar ákvarðanir“ Körfubolti Fleiri fréttir Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni „Þær eru hræddar við hana“ Segja Römer klára tímabilið með KA Enn einn Íslendingurinn til Kristianstad Öll mörkin í Bestu: Allt brjálað í stórleiknum og umdeilt sigurmark FH Uppgjörið: Stjarnan - KA 3-2 | Guðmundur Baldvin fullkomnaði endurkomu Stjörnunnar með flautumarki Uppgjörið: Fram - Valur 2-1 | Fram stal sigrinum gegn toppliðinu Uppgjörið: Víkingur - Breiðablik 2-2 | Tíu Blikar nældu í sterkt stig á erfiðum útivelli Sigurður Bjartur með umdeilt sigurmark Uppgjör: ÍBV-ÍA 2-0 | Eyjamenn upp í efri hlutann Uppgjörið: Vestri – KR 1-1 | Hvorugt liðið náði í sigurinn sem þurfti Baldur hefur mjög litla trú á því að Blikar verði Íslandsmeistarar í ár Kjartan Henry velur vítaskyttur FH en enginn hlustar á hann Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-2 | Dramatískur sigur Fram Grindvíkingar í bullandi fallhættu eftir tap á Húsavík Uppgjörið: FHL-Stjarnan 0-3 | Stjörnukonur sóttu þrjú stig austur Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka Uppgjör Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti „Hefur komið með stál og styrk og þekkingu inn í varnarleik Stjörnunnar“ „Ekkert auðvelt fyrir þann sem fer í hans skó“ Sjáðu draumamark Tryggva, erfitt víti í rokinu og Valdimar leiða Víking til sigurs Uppgjörið: Víkingur - Vestri 4-1 | Víkingar fóru illa með nýkrýnda bikarmeistara Uppgjörið: Valur - Afturelding 4-3 | Valur skoraði fjögur í seinni og endurheimti toppsætið Taplausir síðan Caulker kom inn í liðið Fall reyndist fararheill hjá Eyjakonum Sjáðu Örvarnar hitta í mark á Meistaravöllum Sjáðu gullstrákana í Vestra fagna: „Vorum bara miklu stærra lið“ Óskar Hrafn: Stundum hata ég fótbolta Sjá meira