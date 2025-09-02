Innlent

Vilja sam­ræmd próf og móttökudeildir fyrir inn­flytj­endur

Árni Sæberg skrifar
Hildur Björnsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn.
Hildur Björnsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn. Stöð 2/Einar

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram tillögu um fimm aðgerðir í menntamálum. Þeir vilja að samræmd próf verði tekin upp, námsmat verði byggt á talnakvarðanum 1 upp í 10, símar verið bannaðir í skólum, móttökudeildum verði komið á fót fyrir innflytjendur og að sett verði skýrt markmið um betri árangur í PISA-könnunum.

„Við lýsum verulegum áhyggjum af stöðu skólakerfisins hérlendis. Um 40 prósent nemenda hafa ekki náð grunnfærni í lesskilningi við lok grunnskólagöngunnar. Árangur íslenskra skólabarna í PISA-könnunum fer versnandi og í nýlegri skýrslu OECD var lýst verulegum áhyggjum af stöðu íslenska menntakerfisins. Hnignun grundvallarfærni íslenskra nemenda síðustu tvo áratugi var hreinlega sögð ógnvekjandi og geta stefnt efnahagslegri velferð okkar og lífsgæðum í hættu,“ segir Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í borginni, í samtali við Vísi.

Tillaga borgarstjórnarflokksins var lögð fram á fundi borgarráðs sem nú stendur yfir. Hún segir að mikilvægt sé að fólk átti sig á alvarleika málsins. Borgin búi yfir ótrúlegum mannauði í kennurum en kerfið sjálft hafi brugðist og nauðsynlegt sé að horfast í augu við það.

Námsmat byggt á táknum og litum óskiljanlegt 

Sjálfstæðismenn vilji skýrara námsmat, fleiri mælitæki og meira gagnsæi. Alvöru aðgerðir og metnað til að koma skólakerfinu í fremstu röð.

„Við viljum samræmd próf sem mæla alla hæfniþætti aðalnámsskrár en jafnframt að einkunnir verði aftur gefnar á talnakvarðanum. Núverandi fyrirkomulag þar sem námsmat byggir á táknum, litum og bókstöfum er óskiljanlegt og takmarkar möguleika foreldra og nemenda að fylgjast með framvindu í námi.“

Síma í þar til gerðar geymslur

Auk þess að taka aftur upp samræmd próf og námsmat byggt á tölum leggja Sjálfstæðismenn til að grunnskólar Reykjavíkur verði símalausir. Í tillögunni segir að skólinn eigi að vera griðastaður nemenda hvað utanaðkomandi áreiti varðar. Félagsfærni hafi farið mikið aftur en hún byggist á þjálfun. Nemendur tali miklu minna saman og staðan hafi ýtt undir einmanaleika, depurð og kvíða. Snjallsíminn sé líklegasta breytan í þessu samhengi. Aðstaða til að geyma síma frá upphafi til loka skóladags þyrfti að vera til staðar í skólum.

Vandinn muni margfaldast nema gripið verði inn í

Þá leggja fulltrúarnir einnig til sérstakar móttökudeildir fyrir börn sem eru nýflutt til landsins. Börn sem koma til landsins og ekki tala íslensku taki sín fyrstu skref í grunnskólagöngunni í móttökudeild þar sem öll áhersla er á íslensku og íslenska menningu. 

Lestrarfærni þeirra verði metin áður en þau hefja nám með sínum jafnöldrum hérlendis. Um væri að ræða brú í takmarkaðan tíma til að skólastarf þeirra og annarra gangi sem best. Markmiðið væri að mæta betur þörfum hvers barns.

Hildur segir að staðsetningu móttökudeilda þyrfti að skipuleggja eftir lýðfræðinni í borginni og því hvernig fjöldi barna af erlendum uppruna dreifist um borgina. Nú sé svo komið að 85 prósent nemenda í Fellaskóla eru af erlendum uppruna og einungis 22 prósent nemenda í 2. bekk nái aldurssvarandi færni í lestri.

„Þetta eru alvarlegar tölur og ljóst að kerfið er að bregðast þessum börnum. Í nýlegri skýrslu OECD segir að munurinn á PISA-einkunnum nemenda með innflytjendabakgrunn og innfæddra nemenda hérlendis sé einn sá mesti innan OECD. Meira en helmingur innflytjendanemenda skortir lesskilning til að geta haldið áfram í námi eða farið út á vinnumarkað. Ef við grípum ekki til aðgerða er hætt við því að vandinn margfaldist.“

Loks er lagt til að Reykjavíkurborg taki forystu í skólamálum á landsvísu og setji sér það markmið að verða meðal fremstu þjóða í PISA-könnunum. Allir nemendur sem ekki eru með námslegar hamlanir geti lesið sér til gagns. Unnið verði með gögn og mælanleg markmið í auknum mæli í skólastarfi svo hægt verði að meta árangur.

Sjálfstæðisflokkurinn Innflytjendamál Hælisleitendur Borgarstjórn Reykjavík Skóla- og menntamál Grunnskólar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið