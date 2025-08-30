Starfsmaður Héraðssaksóknara sem er með stöðu sakbornings í PPP málinu svokallaða, vann um árabil á sama tíma fyrir bæði Sérstakan saksóknara og svo Héraðssaksóknara og PPP. Hann er tölvusérfræðingur, heitir Heiðar Þór Guðnason, og vinnur enn hjá Héraðssaksóknara.
Hann var kallaður til yfirheyrslu hjá Lögreglunni á Suðurlandi í sumar, sem fer með rannsókn á því hvernig gögnum var lekið frá embætti sérstaks saksóknara til PPP.
Í frétt Morgunblaðsins segir að Heiðar Þór hafi unnið fyrir Opin kerfi og verið verktaki hjá sérstökum saksóknara. Hann hafi þó verið ráðinn þangað í fulla vinnu í árslok 2012. Þá segir í frétt Mbl að miðillinn hafi heimildir fyrir því að hann sé ekki í leyfi, þótt hann hafi stöðu sakbornings hjá Lögreglunni á Suðurlandi.
Málið má rekja til þess að í vor var fjallað um það í Kveik á Rúv að tveir fyrrverandi starfsmenn saksóknaraembættisins, þeir Jón Óttar Ólafsson og Guðmundur Haukur Gunnarsson, hafi hætt hjá embættinu í lok árs 2011 og stofnað njósnafyrirtækið PPP sf.
Voru þeir taldir hafa stolið gögnum frá embættinu. Kært var fyrir þennan meinta stuld en málið var fellt niður af Ríkissaksóknara.
Í viðtali við Frosta Logason á Brotkasti í maí sagði Jón Óttar frá því að Heiðar Þór hefði unnið fyrir bæði PPP og sérstakan saksóknara fyrir opnum tjöldum.
„Við vorum að vinna fyrir Ólaf sjálfan og þetta vissu allir, þetta var fyrir opnum tjöldum. Og ekkert leyndarmál. Tölvumaðurinn sem vann fyrir PPP var Heiðar Þór Guðnason aðaltölvumaðurinn hjá Sérstökum saksóknara. IT-gaur. Hann sá ekki bara um tölvukerfið heldur gögnin,“ sagði Jón Óttar í maí og sagði að Heiðar Þór gerði það enn.
Hann sagði Heiðar Þór hafa verið aðaltæknimanninn í tölvukerfi sem allir hafi notað til að rannsaka tölvupósta. Hann hafi séð um öll þau gögn og það sem meira var, hann hafði aðgengi að öllum tölvum.
Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari telur að fyrrverandi starfsmenn embættis sérstaks saksóknara hafi afritað gögn er vörðuðu símhleranir á tímabilinu 2009 til fyrri hluta árs 2012. Hann segir að á þeim tíma hafi fáum málum sem embættið hafði með höndum verið endanlega lokið og gögnunum þess vegna ekki verið eytt.
Jón Óttar Ólafsson, fyrrverandi lögreglumaður og fyrrum eigandi PPP, hefur kært Ólaf Þór Hauksson, héraðssaksóknara og fyrrverandi sérstakan saksóknara, fyrir rangar sakargiftir í tengslum við rannsókn á meintum brotum hans í tengslum við vinnu á vegum PPP á þrotabúi Milestone árið 2011 til 2012. Greint er frá kærunni í Morgunblaðinu í dag.
Björgólfur Thor Björgólfsson hefur sent Ríkisútvarpinu formlega beiðni um leiðréttingu á meintum rangfærslum sem voru viðhafðar í þætti Kveiks á RÚV þann 29. apríl síðastliðinn, og hafi síðan verið endurteknar í öðrum miðlum.