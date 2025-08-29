Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. ágúst 2025 21:12 Arnar Grétarsson er búinn að kveikja á Fylkisliðinu sem hefur unnið þrjá leiki í röð. Vísir/ÓskarÓ Fylkir er á hraðri leið upp töfluna í Lengjudeild karla í fótbolta eftir þriðja sigurinn í röð. Fylkir vann 2-0 útisigur á HK í Kórnum í kvöld en hafði í leikjunum á undan unnið 4-0 sigur á Grindavík og 4-0 sigur á Keflavík. Þrír leikir með níu stig af níu mögulegum og markatöluna 10-0. Það lítur út fyrir Arnar Grétarsson sem búinn að finna lausnina á vandræðunum í Árbænum. Úrslitin réðust þó ekki fyrr en í blálokin. HK-ingurinn Aron Kristófer Lárusson fékk rautt spjald og dæmt á sig víti á 85. mínútu fyrir brot á Guðmundi Tyrfingssyni. Pablo Aguilera Simon skoraði fyrra mark Fylkis úr vítinu og stuttu síðar var Benedikt Daríus Garðarsson búinn að koma Fylkismönnum tveimur mörkum yfir. HK hefði farið langt með að tryggja sig inn í úrslitakeppnina með sigri en liðið er samt enn með þriggja stiga forskot á Keflavík í baráttunni um fimmta sætið sem er það síðasta sem gefur sæti í úrslitakeppninni. Fylkismenn hoppuðu upp um þrjú sæti og eru nú í sjöunda sæti með 20 stig. Það eru samt ellefu stig í sjötta sætið. Lengjudeild karla Fylkir HK Mest lesið Uppgjörið: FH - Veszprém 22-32 | Takk Aron Handbolti Hætti við að giftast fótboltastjörnunni af því að allt var skráð á móður hans Fótbolti Blikar mæta Loga, Shakhtar og Shamrock Fótbolti Nýja Liverpool stjarnan fær sultarlaun Enski boltinn „Sérfræðingurinn má hringja í mig og koma með þetta plan B“ Körfubolti Framtíð Maríu hjá Marseille í óvissu eftir uppþotið í æfingaleik Fótbolti Mourinho rekinn frá Fenerbahce Fótbolti „Negldi Tryggva með hnénu, hoppaði á hann og fór í höndina“ Körfubolti Hákon mætir Frey, Sævari og Eggerti í Evrópudeildinni Fótbolti Aron spilar síðasta leikinn: „Held að ég sé ekki búinn að gleyma öllu“ Handbolti Fleiri fréttir Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka Uppgjör Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti „Hefur komið með stál og styrk og þekkingu inn í varnarleik Stjörnunnar“ „Ekkert auðvelt fyrir þann sem fer í hans skó“ Sjáðu draumamark Tryggva, erfitt víti í rokinu og Valdimar leiða Víking til sigurs Uppgjörið: Víkingur - Vestri 4-1 | Víkingar fóru illa með nýkrýnda bikarmeistara Uppgjörið: Valur - Afturelding 4-3 | Valur skoraði fjögur í seinni og endurheimti toppsætið Taplausir síðan Caulker kom inn í liðið Fall reyndist fararheill hjá Eyjakonum Sjáðu Örvarnar hitta í mark á Meistaravöllum Sjáðu gullstrákana í Vestra fagna: „Vorum bara miklu stærra lið“ Óskar Hrafn: Stundum hata ég fótbolta Jökull: Förum ekki hærra með svona frammistöðu Örvar: Tökum þessa þrjá punkta og förum brosandi heim Uppgjör: KR-Stjarnan 1-2 | Örvar kom Stjörnunni inn í titilbaráttuna Markvörður ÍBV kominn með fimm gul spjöld í sumar Sjáðu dramatíkina í Krikanum og mörkin fyrir norðan „Við eigum bestu stuðningsmenn á landinu“ „Óskar seldi mér bara hugmyndina sína“ Fer í aðgerð á föstudag og frá í sex til átta mánuði Töpuðu 15-0 í síðasta leik og mættu ekki til leiks í gær Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Alvöru dramatík í uppbótartíma Uppgjörið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Sjá meira