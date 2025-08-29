Íslenski framherjinn Brynjólfur Willumsson er að byrja tímabilið frábærlega með Groningen í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Groningen er langt komið með að tryggja sér heimasigur á móti Heracles í fjórðu umferð deildarinnar en staðan er 3-0 í hálfleik. Liðið vann leikinn 4-0.
Þetta var aðeins annar sigur liðsins en það er ekki okkar manni að kenna.
Brynjólfur er áfram í miklu stuði og var kominn með tvö mörk í hálfleik.
Brynjólfur kom Groningen í 1-0 með marki strax á níundu mínútu leiksins. Hann skoraði markið með hægri fótar skoti úr vítateignum.
Younes Taha kom í 2-0 á 30. mínútu en Marco Rente átti stoðsendinguna í báðum þessum mörkum.
Brynjólfur bætti við öðru marki sínu á 40. mínútu með skoti af stuttu færi. Hann náði ekki að bæta við marki í seinni hálfleik.
Þetta var fjórða og fimmta mark Brynjólfs í fyrstu fjórum umferðunum og er hann nú markahæsti leikmaðurinn í hollensku deildinni.
Hann er líka búinn að bæta markaskor sitt frá því á síðustu leiktíð þegar hann var með 4 mörk í 29 deildarleikjum.
Brynjólfur er með tveimur mörkum meira en næstu menn sem eiga þó leik inni á hann.
