Dominik Szoboszlai skoraði eina mark leiksins er Liverpool vann 1-0 sigur gegn Arsenal í sannkölluðum risaslag í enska boltanum í dag.
Liðin sem enduðu í efstu tveimur sætum ensku úrvalsdeildarinnar áttust við á Anfield í dag þegar Englandsmeistararnir tóku á móti Arsenal.
Leikurinn var heldur bragðdaufur framan af og var markalaust að loknum fyrri hálfleik.
Eftir hlé fór þó að færast meira fjör í leikinn og Liverpool skoraði til að mynda mark sem var hins vegar réttilega dæmt af vegna rangstöðu.
Það var svo ekki fyrr en á 83. mínútu að ísinn var loksins brotinn. Heimamenn fengu þá aukaspyrnu úr fínasta skotfæri og Ungverjinn Dominik Szoboszlai stillti sér upp við boltann. Hann smellhitti boltann sem söng í nærhorninu þar sem David Raya, markvörður Arsenal, náði ekki til hans.
Fleiri urðu mörkin ekki og niðurstaðan því 1-0 sigur Liverpool, sem hefur unnið alla þrjá leiki sína í upphafi tímabils, en þetta voru fyrstu töpuðu stig Arsenal.