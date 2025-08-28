Það verða 36 lið í pottinum þegar dregið verður í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta á morgun, í beinni útsendingu á Vísi, og Íslandsmeistarar Breiðabliks ætla sér að vera í þeim hópi. Þá mega þeir ekki tapa í San Marínó í kvöld.
Liðin 36 sem komast inn í aðalkeppni Sambandsdeildarinnar tryggja sér væna summu. Á síðustu leiktíð fengust fyrir það að lágmarki 3,17 milljónir evra, eða hátt í hálfur milljarður króna. Meira er svo í boði með því að vinna leiki þar auk þess sem liðin hafa þegar tryggt sér fé með því að spila í undankeppnum.
Samkvæmt ársreikningi Víkinga, sem komust í Sambandsdeildina í fyrrra, fékk félagið til að mynda alls 837 milljónir króna í tekjur af Evrópukeppni á síðasta ári.
Breiðablik er með eins marks forskot fyrir seinni leik sinn við Virtus frá San Marínó, eftir 2-1 sigur á Kópavogsvelli fyrir viku. Leikurinn í San Marínó í kvöld hefst klukkan 19 og er sýndur á Sýn Sport Ísland.
Ef Breiðabliki tekst að forðast tap í kvöld verður liðið svo með þegar dregið verður í Sambandsdeildina við hátíðlega athöfn klukkan 11 á morgun að íslenskum tíma.
Líkt og í fyrra er deildinni ekki skipt í riðla heldur verða öll 36 liðin saman í einni deild og spila sex leiki hvert, við eitt lið úr hverjum styrkleikaflokki. Það skýrist eftir leiki dagsins hvaða lið verða í hverjum styrkleikaflokki en á meðal liða sem Breiðablik gæti mætt eru Crystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano og fleiri sterk lið.
Leikið verður á fimmtudögum og eru leikdagarnir 2. og 23. október, 6. og 27. nóvember, og 11. og 18. desember. Breiðablik gæti því átt eftir að spila að minnsta kosti fram að jólum ef allt gengur að óskum í kvöld.