Fjórða mynd Hlyns Pálmasonar, Ástin sem eftir er, hefur verið valin sem framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna 2026.
Myndin hefur vakið mikla lukku innan sem utan landsteinanna en hefur þó að einhverju leyti skipt fólki í fylkingar. Við skyggnumst á bak við tjöldin í þessum þætti af Íslandi í dag og ræðum við aðalhlutverkin og leikstjórann sem segja ferlið hafa verið stútfullt af gullkornum. Um er að ræða eina persónulegustu mynd Hlyns til þessa og Sverrir Guðnason tengir við myndina úr sínu eigin lífi. Saga Garðarsdóttir segist hafa átt allt öðruvísi upplifun en Sverrir á Rauða dreglinum á Cannes.
22. janúar kemur í ljós hvort myndin komist inn á Óskarsverðlaunahátíðina sem fer fram í 98. sinn.
„Ég held að þetta sé mynd fyrir alla. Hún er fyndin, falleg með ofboðslega fallega ramma og er mjög myndræn. Þannig að þetta er algjör poppkornsræma,“ segir Saga í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi.
Saga fer með aðalhlutverkið og þarf vart að kynna en aðra sögu er að segja af mótleikara hennar sem verður að teljast frægari alls staðar annars staðar en innan landsteinanna. Það er hann Sverrir Guðnason sem hefur gert sér gott til glóðarinnar í Svíþjóð og er meðal vinsælustu leikara þar í landi.
„Ég hef ekki leikið á íslensku almennilega síðan ég var krakki og að fá að leika á íslensku er bara frábært og ég væri alveg til í að gera það meira. Það er alltaf gaman að vera í tökum á Íslandi,“ segir Sverrir sem tengir vel við myndina sem fjallar að einhverju leyti um skilnað.
„Barnsmóðir elstu stelpunnar minnar hún býr hérna fyrir ofan mig í eins íbúð og við umgöngumst mikið og erum vinir, þótt hún sé með nýjan kærasta og ég nýja kærustu,“ segir Sverrir en börnin eru þá bara að hoppa á milli hæða. En Sverrir vakti til að mynda mikla lukku sem tennismeistarinn Björn Borg í mynd um keppni hans við John McEnroe. Þar lék hann á móti fjölda stórstjarna og einnig í myndinni The girl in the Spiders web og þá eru ótalin fjöldinn allur af sænskum verkefnum. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem Saga og Sverrir ræða ítarlega um kvikmyndina.