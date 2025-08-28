Helgi Magnús Gunnarsson, sem lét nýlega af embætti vararíkissaksóknara, hefur fengið lögmannsréttindin sín afhent á ný eftir að þau höfðu legið inni í 24 ár. Hann stefnir á sjálfstæðan rekstur sem lögmaður en mögulegar tekjur sem hann hefur af honum munu engin áhrif hafa á eftirlaun hans hjá ríkinu. Níu ár eru í að hann nái eftirlaunaaldri.
Helgi Magnús lét af embætti vararíkissaksóknara í júní síðastliðnum en mál hans hafði þá verið til meðferðar í dómsmálaráðuneytinu í tæpt ár, eftir að Sigríður J. Friðjónsdóttir ríkissaksóknari fór fram á að hann yrði leystur frá embætti.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra afréð að bjóða honum embætti vararíkislögreglustjóra, embætti sem hefur ekki verið skipað í síðan árið 2010. Helgi Magnús afþakkaði það boð og lét í kjölfarið af embætti.
Þar sem Helgi Magnús var æviráðinn embættismaður nýtur hann fullra eftirlauna vararíkissaksóknara, enda er svo mælt fyrir um í stjórnarskrá. Helgi Magnús er 61 árs á árinu og nýtur því fullra launa án vinnuframlags í níu ár. Grunnlaun vararíkissaksóknara eru 1,75 milljónir króna í ár.
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra sér um veitingu lögmannsréttinda og samkvæmt svari frá embættinu fékk Helgi Magnús slík réttindi afhent í fyrrdag. Ýmsum gæti þótt skjóta skökku við að maður sem flutt hefur ógrynni mála fyrir hönd ákæruvaldsins hafi ekki verið með málflutningsréttindi fyrr en í fyrradag. Það á sér þó eðlilega skýringu enda þurfa handhafar ákæruvaldsins ekki réttindi til þess að flytja mál fyrir dómstólum.
Raunar mega starfslið ákæruvaldsins, dómstólanna, lögreglunnar og sýslumanna, ekki hafa virk lögmannsréttindi vegna hættu á hagsmunaárekstri. Þannig hefur Helgi Magnús þangað til nú skort hæfi til að vera með virk réttindi.
Vísir sló á þráðinn hjá Helga Magnúsi til þess að falast eftir svörum um hvað hann ætli sér að gera við lögmannsréttindin. Hann kveðst stefna að því að verða sér úti um málflutningsréttindi fyrir Hæstarétti til viðbótar við þau málflutningsréttindi hans sem legið hafa inni undanfarin 24 ár.
Hann hafi enda ágæta reynslu á sviðinu eftir að hafa flutt hundruð mála fyrir Hæstarétti, Landsrétti, Endurupptökudóm, EFTA-dómstólnum og víðar.
„Ég hafði hugsað mér, þegar ég verð búinn að hala þessu inn, að sjá hvort einhver sæi akk í reynslu minni og þekkingu og bjóða fram þjónustu mína.“
Það muni hann gera í sjálfstæðum rekstri enda sé hann eldri en tvævetur í faginu og telji sig ekki þurfa að „byrja á byrjunarreit“ með því að ráða sig á lögmannsstofu.
„Ég hef náttúrulega, að öllum öðrum ólöstuðum, gríðarlega reynslu af meðferð efnahagsbrota, hef verið að vinna í þessu lengur en flestir og þekki það inn og út, ákæruvaldið og lögregluna. Búinn að kynnast öllum trixum verjenda og sjá málin frá öllum hliðum. Þannig að ég tel mig búa yfir gífurlega verðmætri þekkingu sem geti nýst einhverjum og orðið til þess að stytta mér stundir. Ég er nú ekki gamall maður þannig að ég hef kannski ekki gott af því að sitja í sófanum allan daginn að lesa Moggann og Vísi.is. Þannig að ég hef hug á því að bjóða mig fram til ráðgjafastarfa eða í einstök verkefni, án þess að ég ætli að opna heila lögmannsstofu.“
Mikið hefur verið rætt og skrifað um launamál Helga Magnúsar og ákvörðun dómsmálaráðherra um að leysa hann frá embætti en halda á fullum eftirlaunum.
Helgi Magnús segir ákvörðun hans um að hefja rekstur, með tilheyrandi tekjum, ekki munu hafa nein áhrif á greiðslur hans úr ríkissjóði. Eftirlaunin byggi á stjórnarskrárvörðum réttindum hans og ríflega þrjátíu ára gömlu fordæmi úr sambærilegu máli.
„Það kannski hefur áhrif á það að ég ætla ekki að fara að standa í neinu hokri. Ef upp koma mál þar sem ég tel að kraftar mínir nýtist og eru mér samboðið að taka þátt í, þá ætla ég að vera tilbúinn til þess.“