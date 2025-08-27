Borgaryfirvöldum í finnsku borginni Oulu er nóg boðið vegna þess að ítrekað hefur verið kúkað í almenningssundlaug í borginni í sumar. Þau hafa kært athæfið til lögreglu en á meðan gengur raðkúkarinn laus.
Sex sinnum hefur það gerst að mannaskítur finnst í Linnanmaa-sundlauginni í Oulu frá því í júlí. Lauginni hefur verið lokað fimm sinnum af þessum sökum, að því er kemur fram í frétt finnska ríkisútvarpsins.
Sterkur grunur leikur á að ekki hafi verið um slys að ræða heldur hafi einhver vísvitandi kúkað í laugina.
„Það er búið að útiloka slys hjá börnum. Þetta hefur gerst áður. Það er greinilega fullorðinn viðriðinn þetta,“ segir Erkko Korpela, yfirmaður sundlauga Oulu-borgar.
Til þess að bregðast við óværunni hafa borgaryfirvöld aukið eftirlit við sundlaugina til þess að reyna að hafa hendur í hári síbrotamannsins. Búið er að bæta við sundlaugarverði á hverja vakt og fleira starfsfólk hefur verið fengið til þess að fara yfir upptökur úr eftirlitsmyndavélum. Allt þetta kostar sveitarfélagið.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem raðkúkari herjar á sundlaugar Oulu. Árið 2018 fannst mannaskítur ítrekað í Raksila-sundlauginni í miðborginni. Kennsl voru borin á mögulegan sökudólg en hann var þó aldrei handtekinn.
Lögregla hefur nú kæru borgaryfirvalda til meðferðar. Líkt og sundlaugarstarfsmennirnir gæti hún þurft að hefja mannaveiðar til þess að hafa hendur í hári spellvirkjans.
