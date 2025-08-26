Hraðbankinn fannst á Hólmsheiði.

Hraðbankinn sem hvarf úr verslunarkjarna í Mosfellsbæ á dögunum fannst við hitaveitutanka á Hólmsheiði síðdegis í gær samkvæmt heimildum fréttastofu. Peningarnir voru enn í honum; alls tuttugu og tvær milljónir króna.
Málið vakti mikla athygli enda þjófnaðurinn óvenjulegur fyrir margra hluta sakir. Þjófarnir stálu gröfu áður en þeir létu til skrarar skríða og námu hraðbankann á brott í heilu lagi. Staðsetningarbúnaður sem var í honum skemmdist við átökin og gekk því erfiðlega að finna hann.
Karlmaður á fimmtugsaldri er í gæsluvarðhaldi vegna málsins og samkvæmt heimildum er hann viðriðinn fleiri nýleg sakamál. Hann hefur játað aðild að Hamraborgarmálinu svokallaða þegar peningatöskum var stolið úr bifreið Öryggismiðstöðvarinnar og átti að vera á vitnalista í Gufunesmálinu í dag.
Ekki var krafist áframhaldandi varðhalds yfir konu á fertugsaldri, sem einnig hefur verið í haldi vegna málsins. Gæsluvarðhald hennar rann út í dag.