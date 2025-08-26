Milljónirnar 22 voru enn í hraðbankanum þegar hann fannst

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fundið hraðbanka Íslandsbanka sem stolið var úr verslunarkjarna í Mosfellsbæ á dögunum. Ásamt hraðbankanum hefur lögreglan endurheimt 22 milljónir króna.
Þetta kemur fram í svörum frá Íslandsbanka en Mbl.is greindi fyrst frá. Að sögn bankans fundust allir þeir fjármunir sem voru í hraðbankanum þegar honum var stolið. Bankanum hafi verið tilkynnt um fundinn í dag en það sé lögreglunnar að svara fyrir hvar og hvenær hraðbankinn fannst.
Að sögn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu fannst hraðbankinn í gær og peningarnir voru enn í honum.
„Einn er nú í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar, karlmaður á fimmtugsaldri. Ekki var krafist áframhaldandi varðhalds yfir konu á fertugsaldri, sem einnig hefur verið í haldi vegna málsins, en gæsluvarðhaldið hennar rennur út í dag. Ekki verða veittar frekari upplýsingar um rannsókn málsins að svo stöddu,“ segir í fréttatilkynningu frá lögreglunni.
Uppfært klukkan 14:55 eftir að tilkynning lögreglu barst.
Það þótti tíðindum sæta þegar lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var neitað um gæsluvarðhald yfir karlmanni á fertugsaldri vegna gruns um aðild að hraðbankaþjófnaði í Mosfellsbæ í vikunni. Eftir tveggja klukkustunda rökræður sagði hámenntaður dómari á vaktinni nei. Beðið er álits Landsréttar. Lögregla leitar að myndefni og biðlar til almennings um aðstoð.