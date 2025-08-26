Alma D. Möller heilbrigðisráðherra hefur skipað Svein Magnússon, lækni og fyrrverandi skrifstofustjóra í heilbrigðisráðuneytinu, formann stjórnar Landspítala út skipunartíma sitjandi stjórnar sem er 11. júlí 2026. Frá þessu er greint á vef ráðuneytisins.
Sveinn er menntaður í lyflækningum og heimilislækningum. Hann á að baki langan starfsferil sem héraðslæknir og heilsugæslulæknir, m.a. sem framkvæmdastjóri heilsugæslunnar í Garðabæ. Árið 1998 var hann skipaður skrifstofustjóri í heilbrigðisráðuneytinu yfir málefnum heilsugæslu, sjúkrahúsa og öldrunarmála allt til ársins 2011 þegar velferðarráðuneytið varð til við sameiningu ráðuneyta félags- og heilbrigðismála. Í velferðarráðuneytinu var hann skrifstofustjóri á skrifstofu ráðuneytisstjóra og staðgengill hans til starfsloka árið 2018.
Sem skrifstofustjóri í heilbrigðisráðuneytinu hefur Sveinn tekið þátt í stórum verkefnum sem varða stefnu og framtíðarsýn í heilbrigðismálum landsmanna. Hann hefur einnig tekið þátt í samstarfi Norðurlandaþjóða og Evrópuþjóða í gegnum fjölbreytt nefndastörf og unnið á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, m.a. sem fulltrúi í stjórn Evrópuskrifstofu WHO árin 2015-2018. Hann sat einnig í stjórn Evrópsku smitsjúkdómastofnunarinnar um langt árabil.
Sveinn tekur við sem formaður stjórnar Landspítala af Birni Zoëga en Sólrún Kristjánsdóttir varaformaður hefur sinnt stöðunni frá því að Björn lét af störfum. Stjórn spítalans er skipuð í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu. Í henni sitja fimm einstaklingar skipaðir af heilbrigðisráðherra og eru þeir skipaðir til tveggja ára í senn.
Stjórn Landspítala skal í samráði við forstjóra marka stofnuninni langtímastefnu í samræmi við stefnumörkun ráðherra og hlutverk stofnunarinnar samkvæmt lögum. Formaður stjórnar Landspítala skal reglulega gera ráðherra grein fyrir starfsemi stjórnar og stöðu og árangri spítalans. Að öðru leyti er um hlutverk stjórnar og formanns vísað til 8. gr. a laga nr. 40/2007, reglugerðar um stjórn Landspítala og erindisbréfs stjórnar.
„Sveinn Magnússon hefur mikilvæga fagþekkingu og enn fremur þekkingu og áralanga reynslu á sviði stjórnsýslu sem mun nýtast vel í því ábyrðarmikla hlutverki sem felst í því að leiða stjórn Landspítala. Þá þekkir hann sérlega vel til starfa heilbrigðisráðuneytisins. Ég er þakklát honum fyrir að taka verkefnið að sér og veit að hann mun sinna því með sóma“ segir Alma D. Möller heilbrigðisráðherra í tilkynningu.