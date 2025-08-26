Sagan þegar Villi Vill ákvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðarför Stefán Árni Pálsson skrifar 26. ágúst 2025 12:00 Þuríður þekkti Vilhjálm mjög vel Listamannsferill Þuríðar Sigurðardóttur spannar sex áratugi. Um leið og flett er í gegnum myndaalbúmið á heimili hennar í Garðabæ segir hún Kristjáni Má Unnarssyni frá því að hún var aðeins sextán ára gömul þegar hún var nánast göbbuð inn á æfingu í Þórscafé í Brautarholti árið 1965 með Lúdó sextett og Stefáni. Kristján ræddi við hana í Íslandi í dag á Sýn í gær. Pabbi hennar var hinn þjóðkunni söngvari og hestamaður Sigurður Ólafsson. Fjölskyldan bjó í Laugarnesbænum í Reykjavík en Þuríður hefur á undanförnum árum komið fram sem talsmaður áhugafólks um að Laugarnes verði friðlýst sem búsetu- og menningarlandslag. „Mér er umhugað um Laugarnesið. Hér er ég uppalinn og á góðar minningar. Mig langar svo að þessi arfur komi til með að fara til afkomendur okkar og fólk hafi aðganga að þessari óspjallaðri náttúru eins og hún gerist best,“ segir Þuríður. Úr mikill söngfjölskyldu Þuríður var aðeins tvítug þegar hún sló rækilega í gegn en árið 1969 var sólóplata hennar valin hljómplata ársins og hún vinsælasta söngkona ársins. Hún söng þá með Hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar ásamt Vilhjálmi Vilhjálmssyni en þau Vilhjálmur sungu mikið saman á þessum árum. Þuríður kemur úr mikilli söngfjölskyldu en föðurbræður hennar, þeir Erling Ólafsson og Jónatan Ólafsson voru einnig landsþekktir söngvarar í sinni tíð. Erling lést úr berklum langt fyrir aldur fram. „Hann dó svona ungur eins og Vilhjálmur og það er saga að segja frá því að hann kom einhvern tímann með mér heim í Laugarnes og pabbi var að segja honum að bróðir hans sem dó 33 ára gamall að hann hefði sungið inn lag sem hann vildi láta spila yfir sig þegar hann myndi deyja. Hann vissi að hann væri dauðvona því hann var með berkla. Hann lét spila þetta lag yfir sér í jarðaförinni. Villa fannst þetta svo frábær hugmynd og sagði þá við mig að hann vildi láta spila lagið Söknuður yfir sér þegar hann færi,“ segir Þuríður sem á einnig mikinn flugfreyjuferil að baki sem hún rekur í innslaginu hér að neðan. Ísland í dag Mest lesið „Blessaður, þú ert með heilaæxli“ Lífið Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Lífið Stiklusúpa: Eins gott að þið spöruðuð frídaga inn í haustið Leikjavísir Will Smith sakaður um að falsa áhorfendur með gervigreind Lífið Lil Nas X laus gegn tryggingu Lífið Ein glæsilegasta leikkona landsins selur slotið Lífið Dansinn dunaði á Menningarnótt Lífið Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Lífið Woody Allen segist enginn aðdáandi Pútíns Lífið Sagan þegar Villi Vill ákvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðarför Lífið Fleiri fréttir Sagan þegar Villi Vill ákvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðarför Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Dansinn dunaði á Menningarnótt Will Smith sakaður um að falsa áhorfendur með gervigreind Lil Nas X laus gegn tryggingu „Blessaður, þú ert með heilaæxli“ Woody Allen segist enginn aðdáandi Pútíns Ein glæsilegasta leikkona landsins selur slotið Lil Nas X ákærður fyrir brot á alríkislögum Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið „Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til“ Fagurkeri selur miðbæjarperlu „Ég trúði því aldrei að ég yrði þessi gaur“ Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Myndaveisla: Vestri fékk konunglegar móttökur á Ísafirði Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Skúli hannaði hof fyrir Grímu Fann nýjan tilgang í kjölfar lömunar í kraftlyftingum Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Eini dagurinn sem hægt er að fara upp í Gróttuvita Krakkatía vikunnar: Menning, bangsar og líffæri Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Miklar tilfinningar og mikil stemning í Reykjavíkurmaraþoninu Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja 99 ára gömul tombóla á Borg í Grímsnesi og engin núll Fréttatía vikunnar: Svíþjóð, sektir og vextir Sjá meira