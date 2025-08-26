Lífið

Sagan þegar Villi Vill á­kvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðar­för

Stefán Árni Pálsson skrifar
Þuríður þekkti Vilhjálm mjög vel
Listamannsferill Þuríðar Sigurðardóttur spannar sex áratugi.

Um leið og flett er í gegnum myndaalbúmið á heimili hennar í Garðabæ segir hún Kristjáni Má Unnarssyni frá því að hún var aðeins sextán ára gömul þegar hún var nánast göbbuð inn á æfingu í Þórscafé í Brautarholti árið 1965 með Lúdó sextett og Stefáni. Kristján ræddi við hana í Íslandi í dag á Sýn í gær.

Pabbi hennar var hinn þjóðkunni söngvari og hestamaður Sigurður Ólafsson. Fjölskyldan bjó í Laugarnesbænum í Reykjavík en Þuríður hefur á undanförnum árum komið fram sem talsmaður áhugafólks um að Laugarnes verði friðlýst sem búsetu- og menningarlandslag.

„Mér er umhugað um Laugarnesið. Hér er ég uppalinn og á góðar minningar. Mig langar svo að þessi arfur komi til með að fara til afkomendur okkar og fólk hafi aðganga að þessari óspjallaðri náttúru eins og hún gerist best,“ segir Þuríður.

Úr mikill söngfjölskyldu

Þuríður var aðeins tvítug þegar hún sló rækilega í gegn en árið 1969 var sólóplata hennar valin hljómplata ársins og hún vinsælasta söngkona ársins. Hún söng þá með Hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar ásamt Vilhjálmi Vilhjálmssyni en þau Vilhjálmur sungu mikið saman á þessum árum.

Þuríður kemur úr mikilli söngfjölskyldu en föðurbræður hennar, þeir Erling Ólafsson og Jónatan Ólafsson voru einnig landsþekktir söngvarar í sinni tíð. Erling lést úr berklum langt fyrir aldur fram.

„Hann dó svona ungur eins og Vilhjálmur og það er saga að segja frá því að hann kom einhvern tímann með mér heim í Laugarnes og pabbi var að segja honum að bróðir hans sem dó 33 ára gamall að hann hefði sungið inn lag sem hann vildi láta spila yfir sig þegar hann myndi deyja. Hann vissi að hann væri dauðvona því hann var með berkla. Hann lét spila þetta lag yfir sér í jarðaförinni. Villa fannst þetta svo frábær hugmynd og sagði þá við mig að hann vildi láta spila lagið Söknuður yfir sér þegar hann færi,“ segir Þuríður sem á einnig mikinn flugfreyjuferil að baki sem hún rekur í innslaginu hér að neðan.

 

