Von á leifum fellibylsins Erin til landsins Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. ágúst 2025 08:05 Það veðrur hlýtt og rakt í dag, hugsanlega frábært tilefni til að fá sér pulsu. Vísir/Vilhelm Hæð yfir Norðursjó og lægðarsvæði vestur og suðvestur af Íslandi beinir hlýju og röku lofti til landsins í dag. Því verður sunnan og suðaustan stinningsgola en sums staðar má búast við strekking og rigningu með köflum. Nokkuð hlýtt verður, eða á bilinu þrettán til 22 stig. Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar. Þar segir að á Suðausturlandi verði lengst af samfelld úrkoma. „Í kvöld dregur síðan úr vindi og úrkomu en á morgun er von á leifum fellibylsins Erin og þá hvessir af austri með rigningu en yfirleitt hægari vindur og bjart norðan heiða," segir í hugleiðingunum. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á þriðjudag: Austlæg átt, 5-13 m/s, en 13-18 við suðurströndina. Rigning öðru hvoru víða um land, en yfirleitt þurrt norðan heiða. Hiti 12 til 20 stig. Á miðvikudag:Austlæg átt, 5-13 m/s, hvassast syðst. Rigning suðaustanlands, annars bjart með köflum, en stöku skúrir síðdegis. Hiti 11 til 20 stig, svalast við austurströndina. Á fimmtudag og föstudag: Hæg austlæg eða breytileg átt með lítilsháttar vætu á víð og dreif og áfram milt veður. Á laugardag: Útlit fyrir norðaustlæga átt með rigningu eða súld, en skúrum vestantil og kólnar heldur. Veður