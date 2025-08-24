Veður

Von á leifum felli­bylsins Erin til landsins

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Það veðrur hlýtt og rakt í dag, hugsanlega frábært tilefni til að fá sér pulsu.
Vísir/Vilhelm

Hæð yfir Norðursjó og lægðarsvæði vestur og suðvestur af Íslandi beinir hlýju og röku lofti til landsins í dag. Því verður sunnan og suðaustan stinningsgola en sums staðar má búast við strekking og rigningu með köflum. Nokkuð hlýtt verður, eða á bilinu þrettán til 22 stig.

Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.

Þar segir að á Suðausturlandi verði lengst af samfelld úrkoma. „Í kvöld dregur síðan úr vindi og úrkomu en á morgun er von á leifum fellibylsins Erin og þá hvessir af austri með rigningu en yfirleitt hægari vindur og bjart norðan heiða,“ segir í hugleiðingunum.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á þriðjudag: Austlæg átt, 5-13 m/s, en 13-18 við suðurströndina. Rigning öðru hvoru víða um land, en yfirleitt þurrt norðan heiða. Hiti 12 til 20 stig.

Á miðvikudag:Austlæg átt, 5-13 m/s, hvassast syðst. Rigning suðaustanlands, annars bjart með köflum, en stöku skúrir síðdegis. Hiti 11 til 20 stig, svalast við austurströndina.

Á fimmtudag og föstudag: Hæg austlæg eða breytileg átt með lítilsháttar vætu á víð og dreif og áfram milt veður.

Á laugardag: Útlit fyrir norðaustlæga átt með rigningu eða súld, en skúrum vestantil og kólnar heldur.

