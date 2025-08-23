Suðvestur af Íslandi er lægð sem beinir hlýju og röku lofti til landsins. Áttin verður suðaustlæg og hvessir eftir því sem líður á daginn. Skýjað og lítilsháttar væta og hiti á bilinu tíu til sautján stig sunnan- og vestanlands fram eftir degi en í kvöld fer að rigna. Á Norður- og Austurlandi verður víðast hvar léttskýjað og hiti að 23 stigum.
Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar um veðrið í dag.
„Í dag verður suðaustlæg átt, yfirleitt á bilinu 5-13 m/s en að 18 m/s síðdegis og í kvöld í kringum Eyjafjöllin og þar gætu skapast varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vind,“ segir jafnframt í hugleiðingunum
Á morgun verða suðaustan 5-13, hvassast við suðurströndina, og rigning sunnan- og vestantil, en úrkomulítið á norðaustanverðu landinu. Hitinn verður á bilinu þrettán til 24 stig, hlýjast norðaustantil.
Á sunnudag: Suðaustan 5-13 m/s, hvassast syðst. Rigning eða súld og hiti 11 til 17 stig, en þurrt og hiti að 22 stigum norðaustantil.
Á mánudag: Austlæg átt 5-10 m/s, en 10-18 við suðurströndina. Rigning af og til sunnan- og vestanlands landinu, en yfirleitt þurrt norðaustantil. Hiti 12 til 18 stig.
Á þriðjudag: Austan 8-15 m/s, hvassast syðst. Rigning með köflum, en lengst af þurrt suðvestanlands. Talsverð úrkoma um tíma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 8 til 16 stig stig, hlýjast vestanlands.
Á miðvikudag: Austlæg eða breytileg átt og rigning á Austfjörðum, en annars væta með köflum. Hiti 10 til 18 stig, svalast við austurströndina.
Á fimmtudag: Austanátt og rigning, en yfirleitt bjart á vestanverðu landinu. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Útlit fyrir breytilega átt og vætu, einkum sunnan- og vestanlands.