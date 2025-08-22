Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Kjartan Kjartansson skrifar 22. ágúst 2025 08:44 Greta Thunberg og félagar mótmæla í höfuðstöðvum norska bankans DNB. Vísir/EPA Lögreglumenn báru hóp loftslagsmótmælenda, þar á meðal Gretu Thunberg, út úr norska seðlabankanum í morgun. Hópurinn hefur mótmælt á ýmsum stöðum í vikunni, þar á meðal við stærstu olíuhreinsistöð Noregs. Norska ríkisútvarpið hefur eftir lögreglu að tæplega fimmtíu loftslagsaðgerðasinnar hafi lokað alla innganga að seðlabankanum í Osló í morgun. Af þeim hafi 29 verið bornir úr og kærðir fyrir að fylgja ekki fyrirmælum lögreglu. Mótmælendurnir lokuðu Karls Jóhannsgötu í höfuðborginni og fóru inn í útibú DNB-bankans, stærsta banka Noregs. Sextán manns voru kærðir vegna þeirra mótmæla. Hópurinn er á vegum róttæku aðgerðasamtakanna Útrýmingaruppreisnarinnar (e. Extinction Rebellion). Fyrr í vikunni mótmælti hópurinn við olíuhreinsistöðina í Mongstad. Krafa samtakanna er að norsk stjórnvöld leggi fram áætlun um hvernig jarðefnaeldsneyti verði tekið úr umferð. Sylvi Listhaug, leiðtogi Framfaraflokksins, sagði við það tækifæri að vísa ætti Thunberg úr landi. Lýsti hún sænska aðgerðasinnanum einnig sem glæpakvendi. Útrýmingaruppreisnin hefur undanfarin ár staðið fyrir mótmælaaðgerðum sem hafa meðal annars lamað umferð í stórborgum eins og London. Loftslagsmál Noregur Jarðefnaeldsneyti Mest lesið Grjóthart nei hjá dúxinum í Yale Innlent Landsmenn allir harmi slegnir Innlent Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Erlent Leituðu ítrekað í geymslur stofnunar Innlent „Kannski verður maður grátandi hálft hlaupið, en þá bara er það þannig“ Innlent Tuttugu milljónir í bankanum og kona í gæsluvarðhaldi Innlent Dauðbrá og varð öskureið þegar hún sá sjálfa sig í gervigreindarmyndbandi Innlent Aðstoðar allt að fimmtán ára gömul börn að hætta með bleyju Innlent Erik Menendez fær ekki reynslulausn Erlent Áfall fyrir RIFF Innlent Fleiri fréttir Gerðu húsleit á heimili fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafa Trump Staðfesta hungursneyð á Gasa Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Hótar Hamas með helvíti og gjöreyðingu Gasa-borgar Rússar vilja koma að því að tryggja öryggi Úkraínu Erik Menendez fær ekki reynslulausn Fella niður 64 milljarða sekt Trump Samþykktu ný hagstæðari kjördæmi í Texas Vara við hörmungum verði gert áhlaup á Gasaborg Stefna á fjöldaframleiðslu á eigin stýriflaugum Losun Kína dregst saman vegna uppgangs í sólarorku Líkamlegar refsingar hamla þroska og hafa áhættu í för með sér Handtekinn á Ítalíu vegna Nord Stream sprenginganna Rússar halda árásum áfram Ætla að stoppa farandfólk með svartri málningu Mega neita þeim aðgengi sem bera keffiyeh Hefur áhyggjur af gervigreind sem virðist sjálfsmeðvituð Engir hermenn í Úkraínu og enginn fundur með Pútín Kalla tugi þúsunda til herþjónustu Öflugasti sjónaukinn fann áður óþekkt tungl í sólkerfinu „Stríðin“ sex, stundum sjö, sem Trump segist hafa stöðvað Kirkjan í Kiruna komin á áfangastað Frambjóðandi sem ræddi um morð á hundi farinn í hundana Nýtt flaggskip Rússa á sjó eftir tuttugu og fimm ár í slipp Hondúras og Úganda samþykkja að taka við hælisleitendum Segist vilja komast til himna Ísraelar taki ekki annað í mál en lausn allra gísla Bauð Selenskí til Moskvu Segir ásakanir Evrópu barnalegar Þingmaður sagður hafa svipt sig lífi í finnska þinghúsinu Sjá meira