Þróttarar fyrstir til að vinna Njarðvíkinga

Eftir að hafa verið ósigraðir í fyrstu sautján leikjum sínum í Lengjudeild karla tapaði Njarðvík fyrir Þrótti, 2-3, á heimavelli í dag.
Viktor Andri Hafþórsson skoraði sigurmark Þróttara í upphafi seinni hálfleiks. Hann skoraði einnig tvö mörk í 3-1 gegn ÍR-ingum í síðustu umferð. Kári Kristjánsson og Aron Snær Ingason voru einnig á skotskónum hjá Þrótti sem er kominn upp í 2. sæti deildarinnar.
Sigurjón Már Markússon og Freysteinn Ingi Guðnason skoruðu mörk Njarðvíkur sem er nú bara með tveggja stiga forskot á toppi deildarinnar.
Fylkir vann sinn fyrsta leik undir stjórn Arnars Grétarssonar þegar liðið valtaði yfir Keflavík á heimavelli, 4-0.
Benedikt Daríus Garðarsson skoraði tvö mörk fyrir Árbæinga og Arnór Breki Ásþórsson og Guðmundur Tyrfingsson sitt hvort markið. Þrjú síðustu mörk Fylkis komu á fimm mínútna kafla í seinni hálfleik.
Þetta var fyrsti sigur Fylkismanna síðan 28. júní. Þeir eru samt enn á botni deildarinnar, nú með fjórtán stig.
Fjölnir vann einnig langþráðan sigur á Selfossi, 1-2. Fjölnismenn eru með fimmtán stig í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar.
Orri Þórhallsson og Daníel Ingvar Ingvarsson skoruðu fyrir Fjölni en Jón Daði Böðvarsson skoraði annan leikinn í röð fyrir Selfoss sem er í 9. sæti deildarinnar með sextán stig.
HK kom til baka og náði í stig gegn Grindavík í Kórnum. Lokatölur 3-3. HK-ingar voru 1-3 undir þegar fimm mínútur voru til leiksloka en mörk frá Jóhanni Þór Arnarssyni og Þorsteini Aroni Antonssyni tryggðu heimamönnum stig. Undir lok leiksins var HK-ingurinn Aron Kristófer Lárusson rekinn af velli og þjálfari liðsins, Hermann Hreiðarsson, fór sömu leið.
Adam Árni Róbertsson skoraði tvö mörk fyrir Grindavík en hann hefur verið sjóðheitur að undanförnu og er markahæstur í deildinni með tólf mörk. Árni Salvar Heimisson var einnig á skotskónum fyrir þá gulu sem eru í 8. sæti með átján stig.
Dagur Orri Garðarsson skoraði fyrsta mark HK sem er í 5. sæti deildarinnar með 31 stig. HK-ingar hafa aðeins unnið einn af síðustu fjórum leikjum sínum.
Upplýsingar um úrslit og markaskorara eru fengnar frá Fótbolta.net.