Þrjú hjólhýsi „splundruðust" á Holtavörðuheiðinni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. ágúst 2025 22:39 Þrjú hjólhýsi splundruðust í vindinum. Landsbjörg Björgunarsveitin Húnar Hvammstanga hafði í nógu að snúast í dag á Holtavörðuheiðinni. Vonskuveður var þar sem olli truflunum og erfiðleikum á meðal ferðalanga. Aðgerðum björgunarsveitarinnar lauk á sjöunda tímanum í kvöld samkvæmt tilkynningu frá Jóni Þór Víglundssyni, upplýsingafulltrúa Landsbjargar. Meðal verkefna sveitarinnar var að aðstoða ferðamenn á mótorhjólum og reiðhjólum. Einnig aðstoðuðu þeir ferðafólk sem átti fellihýsi sem fauk upp auk eigenda þriggja hjólhýsa sem splundruðust í vindinum í dag. Björgunarsveitarmenn aðstoðuðu meðal annars ferðalanga á mótorhjóli.Landsbjörg Mikið brak er nú við veginn yfir heiðina líkt og sjá má í myndskeiðinu sem hér fylgir. Klippa: Ástandið á Holtavörðuheiðinni Þegar björgunarsveitafólkið sneri aftur heim eftir dagsverkið tóku þau einnig með sér niður af heiðinni reiðhjólamann sem var í vandræðum. Mikið brak varð eftir á veginum.Landsbjörg Björgunarsveitir Veður Húnaþing vestra