Höfuðborgarsvæðið og Suðurland hafa bæst í hóp þeirra landshluta þar sem gul viðvörun er nú í gildi. Viðvaranirnar eru vegna eldinga- og þrumuveðurs.
Á höfuðborgarsvæðinu tók viðvörunin gildi um hálffjögurleytið og stendur yfir til klukkan sex í kvöld. Á suðurlandi hófst viðvörunartímabilið klukkutíma síðar og mun standa yfir hálftíma lengur.
„Eldingar á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi. Forðast ber vatn, hæðir í landslagi og berangur. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og fylgjast með veðurspám,“ segir um veðrið á höfuðborgarsvæðinu.
„Mælst hafa eldingar vestantil á Suðurlandi. Forðast ber vatn, hæðir í landslagi og berangur,“ segir um Suðurland.
Alls eru gular viðvaranir í sex landshlutum. Þær eru líka á Faxaflóa, Breiðafirði, Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra.
Mikið rigningarveður er nú á höfuðborgarsvæðinu og á sumum götum flæðir vatn. Á Suðutrlandi hafa margir íbúar orðið varir við þrumur og eldingar.
Sundlaugargestir voru beiðnir um að yfirgefa sundlaugar bæði á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi vegna eldingahættu.
„Að vera úti í sundi í svona veðri er kannski ekki það besta,“ segir Drífa Magnúsdóttir, forstöðumaður Laugardalslaugar, í samtali við fréttastofu. Þar var sundlaugagestum vísað upp úr útilaugum tímabundið, en þeir hafa fengið leyfi til að fara aftur ofan í.
Drífu skilst að til álíka aðgerða hafi verið gripið í einhverjum öðrum sundlaugum Reykjavíkurborgar. Starfsfólk fylgist nú vel með veðrinu og meti aðstæður og öryggi.