Sjáðu varamennina bjarga PSG og vítakeppnina í Ofurbikarnum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. ágúst 2025 14:30 Marquinhos, fyrirliði Paris Saint-Germain, lyftir Ofurbikar Evrópu eftir sigurinn á Tottenham. getty/Alessio Marini Paris Saint-Germain vann Ofurbikar Evrópu í fyrsta sinn eftir sigur á Tottenham eftir vítaspyrnukeppni í gær. Staðan að loknum venjulegum leiktíma var jöfn, 2-2, en PSG hafði betur í vítakeppninni, 4-3. Þegar fimm mínútur voru til leiksloka var Spurs með tveggja marka forystu og allt benti til þess að Evrópudeildarmeistararnir myndu vinna titil í fyrsta alvöru leik Thomas Frank með liðið. Micky van de Ven kom Tottenham yfir á 39. mínútu og Cristian Romero jók muninn í 0-2 í upphafi seinni hálfleiks. Meistaradeildarmeistararnir gáfust ekki upp og á 85. mínútu minnkaði Lee Kang-In muninn í 1-2 með góðu skoti. Hann hafði komið inn á sem varamaður á 68. mínútu. Þegar fjórar mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma skoraði svo annar varamaður, Goncalo Ramos, svo jöfnunarmark PSG. Því þurfti vítakeppni til að knýja fram sigurvegara. Vitinha skaut framhjá úr fyrstu spyrnu PSG en næstu fjórar spyrnur rötuðu rétta leið. Á meðan brást Van de Ven og Mathys Tel bogalistin hjá Spurs. Klippa: PSG 2-2 (4-3) Tottenham Þetta er fimmti titilinn sem PSG vinnur á þessu ári. Liðið vann deild og bikar heima fyrir sem og meistarakeppnina auk Meistaradeildar Evrópu. Mörkin og vítakeppnina úr leiknum um Ofurbikar Evrópu má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Fótbolti Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Evrópudeild UEFA Mest lesið Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Enski boltinn Bein útsending: Danmörk - Ísland | Tekst strákunum að stöðva danska storminn? Handbolti Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enski boltinn Labbaði í fjórtán tíma á keppnisstað og vann síðan 63 km ofurhlaup Sport Viktor Gísli fær treyju númer eitt hjá Barcelona Handbolti Fókus á bolta ekki bullur: „Á ekki að sjást í kringum fótboltaleiki“ Fótbolti Mikael Neville ósáttur við liðið sitt Fótbolti Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Enski boltinn Rooney sár út í Tom Brady: „Fannst hann vera mjög ósanngjarn“ Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu varamennina bjarga PSG og vítakeppnina í Ofurbikarnum „Ætlum ekki að sprengja þetta í lausaloft“ Vonar að mótmælunum sé lokið fyrir slaginn við Víking Leoni færist nær Liverpool Halldór framlengir til ársins 2028 við Breiðablik Mikael Neville ósáttur við liðið sitt Tony Adams vill að Arsenal skipti um fyrirliða Sjáðu stelpurnar taka yfir N1 mótið á Akureyri Rooney sár út í Tom Brady: „Fannst hann vera mjög ósanngjarn“ Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Er ekki loksins kominn tími á það að við vinnum Danina? Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enska augnablikið: AGUERO!! Fókus á bolta ekki bullur: „Á ekki að sjást í kringum fótboltaleiki“ Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Calvert-Lewin á leið til Leeds Guðmundur í grænt Willum lagði upp sigurmark Birmingham Njarðvík með fjögurra stiga forskot á toppnum PSG kom til baka og vann Ofurbikarinn í vítakeppni Uppgjörið: Valur - Stjarnan 4-2 | Rhodes með þrennu í seinni hálfleik Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum Jason Daði og félagar fá Rauðu djöflana í heimsókn Mótherjarnir afsaka sig fyrir fram: „Hvort sem það er leikrit eða ekki“ Hártog er harðbannað og ekki skylda að vera með tagl Vill þjóðina upp á dekk: „Langt síðan við höfum átt alvöru heimavöll“ Brøndby brennir skipin: „Verðum að sækja og svo verðum við að sækja meira“ Enska augnablikið: Hugsaði til van Persie eftir frægt mark í Eyjum Matthías ekki lengi einsamall hjá Val Rashford segir Man. United fast í einskismannslandi Sjá meira