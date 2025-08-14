Fótbolti

Sjáðu vara­mennina bjarga PSG og víta­keppnina í Ofur­bikarnum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Marquinhos, fyrirliði Paris Saint-Germain, lyftir Ofurbikar Evrópu eftir sigurinn á Tottenham.
Paris Saint-Germain vann Ofurbikar Evrópu í fyrsta sinn eftir sigur á Tottenham eftir vítaspyrnukeppni í gær. Staðan að loknum venjulegum leiktíma var jöfn, 2-2, en PSG hafði betur í vítakeppninni, 4-3.

Þegar fimm mínútur voru til leiksloka var Spurs með tveggja marka forystu og allt benti til þess að Evrópudeildarmeistararnir myndu vinna titil í fyrsta alvöru leik Thomas Frank með liðið.

Micky van de Ven kom Tottenham yfir á 39. mínútu og Cristian Romero jók muninn í 0-2 í upphafi seinni hálfleiks.

Meistaradeildarmeistararnir gáfust ekki upp og á 85. mínútu minnkaði Lee Kang-In muninn í 1-2 með góðu skoti. Hann hafði komið inn á sem varamaður á 68. mínútu.

Þegar fjórar mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma skoraði svo annar varamaður, Goncalo Ramos, svo jöfnunarmark PSG. Því þurfti vítakeppni til að knýja fram sigurvegara.

Vitinha skaut framhjá úr fyrstu spyrnu PSG en næstu fjórar spyrnur rötuðu rétta leið. Á meðan brást Van de Ven og Mathys Tel bogalistin hjá Spurs.

Klippa: PSG 2-2 (4-3) Tottenham

Þetta er fimmti titilinn sem PSG vinnur á þessu ári. Liðið vann deild og bikar heima fyrir sem og meistarakeppnina auk Meistaradeildar Evrópu.

Mörkin og vítakeppnina úr leiknum um Ofurbikar Evrópu má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Fótbolti Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Evrópudeild UEFA

