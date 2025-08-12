Albanese segir Netanyahu í afneitun.

Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, segir Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísarel, í afneitun hvað varðar afleiðingar stríðsreksturs Ísraels á Gasa.
Albanese greindi frá því í morgun að hann hefði rætt við Netanyahu og greint honum frá ákvörðun stjórnvalda í Ástralíu um að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki og feta þannig í fótspor Bretlands, Frakklands og Kanada.
Forsætisráðherrann sagði Netanyahu hafa ítrekað það sem hann hefði sagt opinberlega; að ríkin væru með þessu að verðlauna Hamas. Þá sagði Albanese að svo virtist sem Netanyahu væri í algjörri afneitun varðandi ástandið.
„Stöðvun neyðaraðstoðar og mannfallið sem er að verða við dreifingu aðstoðarinnar, þar sem fólk er drepið þar sem það bíður í röð eftir mat og vatni, er bara algjörlega óásættanlegt. Og við höfum sagt það,“ sagði Albanese.
Netanyahu sagði um helgina að ákvarðanir ríkja, þeirra á meðal Ástralíu, um að viðurkenna sjálfstæða Palestínu væru „skammarlegar“.
„Þeir vita hvað þeir myndu gera ef hræðileg árás ætti sér stað í Melbourne eða Sydney. Ég held að þið mynduð gera að minnsta kosti það sem við erum að gera,“ sagði Netanyahu.