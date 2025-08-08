Veðurstofan gerir ráð fyrir norðlægri átt í dag, fimm til tíu metrum á sekúndu en öllu hvassara norðvestantil fram að hádegi.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði rigning eða súld með köflum á norðanverðu landinu, en yfirleitt bjart sunnan heiða.
Hiti á landinu verður á bilinu sjö til fimmtán stig, hlýjast sunnantil, en svalast á Vestfjörðum.
Á laugardag: Norðlæg átt 3-10 m/s, en norðvestan 8-13 á Norðausturlandi. Bjart að mestu sunnan- og vestantil. Dálítil væta norðan- og austanlands, en léttir til um kvöldið. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast sunnantil, en svalast norðaustanlands.
Á sunnudag: Breytileg átt 3-8. Rigning eða skúrir á sunnanverðu landinu, en þurrt að kalla fyrir norðan. Léttir til seinnipartinn, fyrst vestantil. Hiti 8 til 15 stig, svalast á Norðurlandi.
Á mánudag: Hægt vaxandi sunnanátt og lítilsháttar væta sunnantil, annars yfirleitt bjart. Suðaustan 10-18 og rigning sunnan- og vestanlands undir kvöld, en hægari og þurrt á Norðausturlandi. Hiti 11 til 16 stig.
Á þriðjudag: Austlæg átt og víða rigning, en þurrt að kalla norðaustanlands fram undir kvöld. Hiti 9 til 15 stig.
Á miðvikudag: Norðlæg átt og rigning, einkum norðaustantil, en léttskýjað sunnan heiða. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast syðst.
Á fimmtudag: Útlit fyrir norðlæga átt. Bjart veður í flestum landshlutum, en rigning eða súld á norðaustanverðu landinu. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast syðst.