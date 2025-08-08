Þýsk fótboltagoðsögn dæmd í fangelsi

Eike Immel, fyrrum markvörður þýska landsliðsins, hefur verið dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir fjársvik.
„Hann skammast sín mjög mikið,“ sagði lögfræðingur Immel.
Immel lék á sínum tíma yfir fimm hundruð leiki í þýsku deildinni og nítján landsleiki fyrir Vestur Þýskaland.
Hann var í hópi bestu fótboltamanna Þjóðverja á níunda áratugnum.
Ex-Nationaltorwart Eike Immel zu Haftstrafe verurteilt https://t.co/va0bgDbVQO pic.twitter.com/L0cVoM82tN— WELT (@welt) August 7, 2025
Nú þarf hinn 64 ára gamli Immel að dúsa í fangelsi fyrir að svíkja pening af nokkrum einstaklingum.
Bild segir að upphæðin sé fimm milljónir króna.
Það er ekki víst hvort Immel áfrýi dómnum.
Immel var Evrópumeistari með Þjóðverjum 1980 og fékk silfurverðlaun á bæði HM 1982 og HM 1986.
Hann spilaði með Dortmund og Stuttgart í Þýskalandi en endaði feril sinn hjá enska félaginu Manchester City.
Ex-Nationaltorwart Eike Immel bat in seiner Not immer wieder Bekannte um Geld – insgesamt 34.000 Euro –, obwohl er längst pleite war und wusste, dass er es wohl nicht zurückzahlen kann. Das Gericht wertete das als Betrug und verurteilte ihn heute zu zwei Jahren und zwei Monaten… pic.twitter.com/lHxNsouwmM— Boris Reitschuster (@reitschuster) August 7, 2025
