Blikarnir hoppuðu út í á

Íslandsmeistarar Breiðabliks eru staddir úti í Bosnía og Hersegóvínu þar sem þeir spila í kvöld fyrri leik sinn í þriðju umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.
Mótherjar Blika er lið Zrinjski Mostar og Blikar þurftu því að ferðast til borgarinnar Mostar sem er sunnarlega í Bosníu.
Það er mjög heitt á þessum slóðum þessa dagana. Halldór Árnason og lærisveinar hans ákváðu því að kæla sig niður eftir æfingu í hitanum í gær.
Þeir ákváðu því að hoppa út í á eða kannski er réttara að kalla þetta frekar læk.
Blikar sýndu á miðlum sínum myndband af leikmönnunum liðsins skella sér í ofan í en sumir þeirra fóru alveg á kaf. Það má sjá myndbandið hér fyrir neðan.
Það þekkist að fara í kaldan pott eftir æfingar en þetta er eitthvað nýtt. Blikarnir munu fyrir vikið örugglega ekki gleyma þessum degi.
Leikurinn í kvöld verður sýndur beint á SÝN Sport Ísland 2 í kvöld og hefst útsendingin klukkan 17.50. Það vonandi að Blikarnir nái þar hagstæðum úrslitum fyrir seinni leikinn á Kópavogsvellinum í næstu viku.
