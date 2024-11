Jenas missir annað starf

Jenas leiddi umfjöllun TNT um Formúlu E á síðasta tímabili. ITV fékk hins vegar réttinn af Formúlu E og ljóst er að Jenas mun ekki fylgja með frá TNT.

Hinn 41 árs Jenas var látinn fara frá BBC eftir að upp komst að hann hafði sent tveimur samstarfskonum sinni í þættinum The One Show óviðeigandi skilaboð.

Jenas hafði getið sér gott orð í sjónvarpi eftir að fótboltaferlinum lauk og hafði meðal annars verið nefndur sem mögulegur eftirmaður Garys Lineker með Match of the Day á BBC.

Jenas lagði skóna á hilluna 2016 en á ferlinum lék hann með Nottingham Forest, Newcastle United, Tottenham, Aston Villa og QPR. Jenas lék 21 landsleik fyrir England.